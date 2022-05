Grønland i en ny tid

Redaktionen Fredag, 13. maj 2022 - 08:16

Tidligere statsminister i Danmark Lars Løkke Rasmussen er blandt oplægsholderne på Future Greenland-konferencen, der afholdes i næste uge i Katuaq. Sammen med tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard fra Radikale Venstre, og medlem af folketinget for IA, Aaja Chemnitz Larsen, skal han deltage i en paneldebat om Grønland i 2050.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Grønland igen. Sidste gang jeg var i Grønland, var da jeg underskrev lufthavnsaftalen med Kim Kielsen i 2018. Så det eneste, jeg er lidt ærgerligt over, er at jeg kun har fire dage i Nuuk. Jeg kunne godt bruge mere tid deroppe, siger Lars Løkke Rasmussen, der rejser til Nuuk mandag og tilbage til Danmark torsdag.

Regionalisering

- Hvor bevæger Grønland sig hen i disse år?

- Jeg er ret optimistisk på Grønlands vegne. Jeg tror ikke, man kan overvurdere betydningen af det infrastrukturløft, der kommer med de nye lufthavne. Det kommer til at skabe en hel anden nærhed med resten af verden, som får stor betydning, både for verdens opmærksomhed på Grønland og Grønlands opmærksomhed på verden. Dertil er der potentialerne for turisme- og handel og endelig er der hele råstofområdet.

