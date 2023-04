Grønland med i fransk bogfestival

Omkring 160.000 gæster i Festival du Livre Paris har haft mulighed for at se på grønlandske bøger under en parisisk bogfestival. Nu er der skabt muligheder for at få bøgerne oversat til andre sprog, oplyser GreenLit.

Kassaaluk Kristensen Søndag, 23. april 2023 - 15:35

Grønland er repræsenteret i en fransk bogfestival, Festival du Livre Paris, der blev holdt denne uge.

GreenLit og Kalaallit Atuakkiortut, har pakket en kuffert med grønlandske bøger, og deltaget til festivalen som årligt gæster omkring 160.000 gæster i løbet af tre dage, som festivalen foregår. Af gæsterne er omkring 3.000 af dem forfattere.

- Fra GreenLit vurderer vi, at interessen for vores land og grønlandsk litteratur i den franske bogfestival og er stor. Vi er blevet modtaget med åbne arme, og vores tilstedeværelse i den internationale bogfestival åbner også døre til muligt samarbejde med at sælge rettigheder af vores bøger i fremtiden, fortæller næstformand i GreenLit, Katti Frederiksen til Sermitsiaq.AG.

Repræsentanter fra GreenLit har blandt andet fremlagt grønlandske bøger og holdt møder med en lang række forlag for at skabe kontakter til fremtidige oversættelser af grønlandsk litteratur.

Grønlandsk i international bogreol

GreenLit har de seneste år arbejdet hårdt for at skabe opmærksomhed om grønlandsk litteratur. I festivalen i Paris, Frankrig, er det igen lykkedes at skabe fokus på grønlandske bøger og skabt mulighed for at oversætte bøgerne til andre sprog, påpeger næstformanden.

- GreenLit er en relativ ny forening, derfor er det vigtigt at rejse ud og møde mulige samarbejdspartnere. GreenLits formål er at promovere grønlandsk litteratur til andre lande og vigtigst, at skabe kontakt til andre landes forlag, fortæller Katti Frederiksen.

Næstformanden i GreenLit oplyser, at foreningen også har undersøgt det franske marked i forhold til bøger.

GreenLit oplyser, at dagen i dag, den 23. april er international bog dag, hvor formålet er at skabe opmærksomhed om litterært viden.