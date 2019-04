Grønland flot repræsenteret i Miami

Redaktionen Fredag, 12. april 2019 - 06:34

Grønland fik vist flaget, så endnu flere ved, hvor Grønland som destination ligger i krydstogtssammenhæng.

Dernæst blev der skabt et hav af kontakter og de grønlandske virksomheder blev opdateret om den udvikling, der pågår på krydstogtsmarkedet.

De deltog: Albatros Arctic Cirkel, Arctic Circle Business, Greenland Cruises, Arctic Adventure, Greenland Cruise Services, Royal Arctic Line, Blue Water Greenland, Greenland Sagalands, Colourful Nuuk, Sikuki Nuuk Harbour, Tupilak Travel og Visit Greenland.

- Der har globalt i de seneste år været en stabil vækst inden for

krydstogtturismen. Der bliver bygget mange nye skibe, og adskillige rederier har interesse for Grønland, oplyser souschef i Visit Greenland, Mads Skifte i en pressemeddelelse.

- Crystal Cruises er et eksempel på, at der bygges nye skibe, som er egnet til Arktis. Efter 2021 vil Crystal Cruises fremover sende to

skibe til Grønland årligt, oplyser Mads Skifte.

Greeenland Sagalands ejer Pitsi Høegh fra Qaqortoq udtaler:

- Krydstogtturismen stiger stadig i disse år, så vores arbejde igennem mange år bærer frugt. Jeg håber de lokale i de mindre byer også vil engagere sig i denne form for turisme, da der er store muligheder for at få valuta ind i vort land. Denne messe har givet tanker til efterretning, da der ligesom hos os, er stor fokus omkring bæredygtig turisme. Ligeledes håber jeg, at der fortsat vil være lige høj tolerance

overfor vores gæster hos såvel menige borgere som hos politikerne.

Det er 5. gang Grenland Sagalands deltager under krydstogtsmessen i Florida.

Albatros Arctic Circle ved Jørgen Larsen fra Kangerlussuaq udtaler:

- Albatros Arctic Circle har i mange år deltaget på Seatrade I Miami, hvor vi har haft stor succes med at møde både eksisterende og nye kunder, der i fremtiden vil anløbe Grønland. Der er i disse år mange nybygninger af ekspeditionsskibe på vej, beregnet på at besejle Arktis.

Dette giver mulighed for at udbygge og udvikle krydstogt turismen i Grønland, samt mulighed for investere i faciliteter og udstyr til håndtering af passagerer og udflugter. Derfor er Miami vigtigt for os, for her møder vi vores fremtidige kunder.

Det er 10. gang Jørgen Larsen deltager under denne messe.

Tupilak Travels ejer Henrik Skydsbjerg fra Nuuk udtaler:

- Det er første gang jeg deltager ved Seatrade og det har været spændende og givende at møde mange af de personer vi ellers kun kender fra mails og telefon. Den personlige kontakt betyder at turarrangørerne på krydstogts rederierne bliver mere trygge ved deres anløb i Grønland og derved også tør tilbyde flere af de mere specielle oplevelser.