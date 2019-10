Grønland og Færøerne vil sætte kraftigt præg på kongerigets arktiske strategi

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Søndag, 13. oktober 2019 - 15:55

Kongerigets arktiske strategi løber fra 2011 til 2020. Det vil sige, at den udløber om godt et år.

Under redegørelsesdebatten om Arktis 9. oktober sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at der arbejdes med strategien på embedsmandsniveau i Danmark, Færøerne og Grønland.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) efterlyser, at der kommer mere fart på arbejdet med strategien.

-Vi ved i Grønland, at der er hverken lagt temaer eller indhold ind endnu. Det så vi rigtigt gerne der blev gjort, fordi 2021 er lige rundt om hjørnet, siger hun.

Politikerne må med

Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (Rad) siger, at redegørelsen har fokus på mange at de rigtige områder, men det afspejler ikke, hvad Danmark vil gøre i Arktis i de kommende år.

-Jeg synes tiden kalder på, at Danmark opruster, ikke militært, men i forhold til forskning, beredskab, mandskab til at kunne håndtere diplomati. Det synes jeg ikke man kan læse meget om i redegørelsen, siger han.

Hvad Danmark derimod vil gøre, bør kunne ses i en arktisk strategi. Jeppe Kofod sagde under redegørelsesdebatten, at strategien bliver prioriteret højt af regeringen.

Martin Lidegaard mener, at arbejdet ikke er kommet langt nok og bør løftes på politisk niveau.

-Det er så vigtigt, og vi har brug for at blive involveret, inden der er slået de sidste søm i. Det er regeringernes strategi. Vi vil gøre os en kæmpe tjeneste ved at forankre den i parlamenterne, siger Martin Lidegaard.

Det er af stor betydning, at Færøerne og Grønland bliver inddraget.

-Det er helt afgørende for mig at se. Hvis vi ikke er enige om en fælles retning, strategi og kurs, så bliver det meget svært at påvirke kloden i den retning vi vil, siger Martin Lidegaard, der er medlem af Forsvarsudvalget, Grønlandsudvalget, Færøudvalget, Den Arktiske Delegation og formand for Udenrigspolitisk Nævn i folketinget.

Fokus på Arktis og ikke Mellemøsten

Formanden for Den Arktiske Delegation, Sjúrður Skaale, fra det færøske parti Javnaðarflokkurin, mener, at Danmarks udenrigspolitik i større grad bør fokusere på Arktis i stedet for Mellemøsten.

-Kongeriget bør prioritere udenrigspolitikken anderledes. Man bør nedgradere engagementet i Mellemøsten og opgradere engagementet i det område på planeten, hvor det danske rige er. Altså i Arktis, siger Sjúrður Skaale.

Sjúrður Skaale siger videre, at det danske kongerige ikke sætter fingeraftryk på, hvad der skal ske i Arktis, og det ville være en stor fordel at være i offensiven, i stedet for at reagere på det som sker. Hvis Danmark gør det, så kan man blive en reel stormagt.

-Man reagerer hele tiden. Man agerer aldrig. Et eksempel er, da Lars Løkke Rasmussen (V) fløj til Grønland med en pose penge og sagde, her har i penge og et billigt lån at bygge lufthavne for. Hold jer væk fra Kina, siger Sjúrður Skaale.

Både Martin Lidegaard og Aaja Chemnitz Larsen er enige i, at mere fokus bør være på Arktis i udenrigspolitisk sammenhæng.

-Når der er så mange ansatte i Udenrigsministeriet, som arbejder med Mellemøsten og så få der arbejder med Arktis, så er der en skævhed, som vi er nødt til at gøre op med, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).