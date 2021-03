Kassaaluk Kristiansen Fredag, 26. marts 2021 - 16:35

Grønland får leveret vacciner mod Covid-19 fra firmaet Moderna tidligst om to uger. Der er nemlig indgået en aftale om at, Grønland får Moderna-vacciner, der har samme effekt som vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Vaccinen fra Moderna er dog nemmere at håndtere og transportere, hvilket vil gavne landets vaccinestrategi en del.

Der er væsentligt kortere tid mellem 1. og 2. stik for borgere, der får Modernavaccinen:

- Den har samme effektive virkning som Pfizervaccinen, men er nemmere at opbevare da den kun skal nedfryses til mellem – 15 og – 25 grader, som gør den væsentligt nemmere at transportere rundt i landet. Der skal gå mindst 28 dage mellem 1. og 2. vaccination, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Indtil nu er der udelukkende anvendt vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Færre leverancer forventes

På grund af midlertidigt stop af brug af vaccinen fra AstraZeneca i Danmark, forventer Grønland at få færre vacciner leveret i den kommende tid.

- Der forventes dog fortsat stabile leverancer, så vaccinationsprojektet kan fortsætte, men i en lavere hastighed.

- De overordnede mål med strategien er at prioritere at vaccinere de grupper, som har størst risiko for at blive alvorligt syge eller dø. Herved vil det være muligt, at undgå de værste konsekvenser af en epidemi, oplyser Selvstyret.

Strategi ruller fortsat

De kommende måneder er det planen at starte vaccinationer i Nord- og Øst- og Sydgrønland samt de resterende byer og bygder i Vestgrønland, som endnu ikke har modtaget vacciner.

Følgende princip vil blive brugt:

I de dele af Nord-, Øst- og Sydgrønland, som har begrænset forbindelser, vil alle på 18 år og ældre, skulle vaccineres samtidig. Det samme vil gøre sig gældende i alle bygder i hele landet.

I de byer i Vestgrønland, hvor der endnu ikke er påbegyndt vaccination, vil alle på 50 år og derover i første omgang blive tilbudt vaccination.

Til sidst vil de yngre aldersgrupper i byerne blive tilbudt vaccination.

Konkrete planer i april og maj:

Onsdag den 7. april: Kangerlussuaq (alle på 16 år og ældre)



Torsdag den 8. og fredag den 9. april: Maniitsoq (alle på 50 år og derover)



Der er følgende foreløbige planer:

Sydgrønlands bygder samt Narsaq, Nanortalik og Arsuk i uge 15 og 16: (alle, som er fyldt 18 år og derover).



Qeqertarsuaq og Qasigiannguit i uge 17: (alle på 18 år og derover).



Østkysten endnu uafklaret

Der arbejdes fortsat på pålaner for vaccinationer af borgere på Østkysten i april og maj. Hvis der kommer tilstrækkelige vacciner vil der også blive gennemført vaccinationer i Qaanaaq i disse måneder.



- Tidspunktet for gennemførelse af vaccinationer i Upernavik og Uummannaq samt bygder vil afhænge af tidspunktet for vaccineleverancer.

Til sidst vil den sidste del af vaccinationsprogrammet, som gælder befolkningen under 65 år i de største vestgrønlandske byer, som er Nuuk, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Paamiut og Qaqortoq, samt resterende bygder på Vestkysten blive gennemført når der er tilstrækkeligt med vacciner, oplyser Selvstyret.