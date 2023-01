Grønland får sin første nationale forskningsstrategi

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 10. januar 2023 - 14:14

En 132 siders strategi om forskning i Grønland er netop lanceret af Naalakkersuisut.

De centrale mål i strategien, der har overskriften "Forskning - vejen til fremdrift" er, at forskningen i Grønland skal komme fra landet selv, være til gavn for samfundet og have internationalt udsyn.

Naalakkersuisut skriver i deres pressemeddelelse, at Grønland er en vigtig aktør indenfor arktisk forskning, og at befolkningens levevej igennem tiderne har været på naturens vilkår og på baggrund af bæredygtighed, og at det er noget resten af verden kan lære noget af.

- For at målene kan realiseres opfordrer jeg alle fra unge til gamle, offentlige til private og alle i forskningsmiljøet til at bidrage med deres viden og erfaringer, så vi kan få udbredt forskning i Grønland på vores egen præmisser, siger Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Peter Olsen, IA.

Fire overordnede mål

Forskning i Grønland er de seneste år blevet mere og mere omfangsrigt, mens mange af resultaterne når aldrig når ud til befolkningen.

Den nationale forskningsstrategis vision er at sikre gode rammer for forskingen i Grønland.

Naalakkersuisut vil med strategien opnå:

Forskning skal forankres i Grønland

Forskning skal understøtte en bæredygtig samfundspolitik

Forskningsresultater skal være let tilgængeligt for alle

Forskningsindsatsen skal være på internationalt niveau

- Naalakkersuisut vil arbejde for at få flere ressourcer til forskning, hvilket for eksempel skal gå til at de grønlandske forskningsinstitutioner har midlerne til at Grønland fortsat kan være en vigtig aktør inden for arktisk forskning på internationalt niveau, skriver naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke understreger, at strategien, der skal gælde i 2022-2030 er udarbejdet i samarbejde med forskningsmiljøet i Grønland.

- Jeg er taknemmelig for forskningsmiljøets og andre interessenters indspil under tilblivelsen af denne strategi. Det giver håb om, at strategien kommer os alle til gavn både her i landet, men også for vores internationale samarbejdspartnere, siger Peter Olsen i en pressemeddelelse.