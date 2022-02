Grønland får sin første censor i beredskabsstyrelsen

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 03. februar 2022 - 12:44

Poul Olsen har arbejdet sig op til at kunne blive den første grønlandske censor under beredskabsstyrelsen. Det er en milepæl for Grønlands brandvæsnet, mener brandmanden som har taget flere forskellige uddannelser for at nå så langt.

- Jeg har for eksempel uddannet mig indenfor voksenpædagogisk grunduddannelse og taget en anden videregående uddannelse, før jeg endelig kunne blive censor. Men jeg har også været eksaminator flere gange, forklarer Poul Olsen til Sermitsiaq.AG.

Han er stolt over at kunne være den første grønlandske censor i beredskabsstyrelsen. Han har denne uge mødt nogle nervøse eksaminander og skal rejse rundt i Danmark for at være censor den kommende tid.

- Det er lidt mærkeligt at sidde ved det andet bord, altså ikke at være eksaminator. Jeg skal forholde mig til hele eksamenen, så det er anderledes, siger Poul Olsen, som i disse dage opholder sig på Bornholm.

I næste uge rejser Poul Olsen til flere forskellige steder i Danmark for at være censor. Poul Olsen blev brandmand i 2001 og har virket som brandmand i forskellige byer i Grønland og i Danmark. Poul Olsen er tredje-generations-brandmand. Hans bedstefar og far har også varetaget hvervet som brandmænd.