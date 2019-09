Grønland får sit fjerde sømandshjem

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 03. september 2019 - 17:19

Det er 50 år siden, at Indenlandsk Sømandsmission etablerede de to første sømandshjem i Nuuk og Sisimiut. Senere kom Aasiaat til og nu realiserer man et nyt sømandshjem i Ilulissat og kommer samlet set op på en værelseskapacitet på 150.

- Det er ikke en ny tanke, at vi gerne vil være til stede i Ilulissat, siger forrentningschef Erik Ramballe Hansen i en pressemeddelelse.

Aktivt til stede

- Allerede i midten af 1980’erne havde Sømandsmissionen planer om at bygge et hotel i Ilullissat, men projektet blev ikke realiseret af flere årsager.

Ilulissat er Grønlands største fiskerihavn med to fiskefabrikker og mange ansatte i det maritime miljø.

Fakta Hotel Avannaa er et mindre hotel med 22 værelser og en morgenmadsrestaurant. Det er beliggende ved indfaldsvejen fra Ilulissat lufthavn kun 10 minutters gang fra centrum. Fra hotellet er der en smuk udsigt over Isfjorden og byen.

- Vi har et stort ønske om at være aktivt tilstede i det maritime miljø i Grønland. Derfor har vi i flere år undersøgt mulighederne for at få en platform i byen. Vores drivkraft og motivation er, at vi ønsker at gøre en forskel for mennesker i det maritime miljø i Ilulissat, udtaler Erik Ramballe Hansen:

- Vi har haft løbende dialog med Eyd Petersen og Jørgen Christensen fra Hotel Avannaa. For dem var tiden inde til at sælge hotellet, og vi blev sammen enige om vilkårene for overtagelsen.

Overskuddet fra driften af Hotel Avannaa vil gå til diakoni og velfærd i havnemiljøet, og i første omgang til at ansætte en sømandsmissionær.

Værdigrundlag

Sømandsmissionens værdigrundlag står på tre ben: mission, diakoni og økonomi.