Grønland har fået to nye kredsdommere

Merete Lindstrøm Mandag, 18. juli 2022 - 11:50

Det er fire år siden, der sidst blev uddannet kredsdommerkandidater i Grønland. For to år siden gik en af de 12 daværende dommere på pension og siden da har der kun været 11 dommere til at klare arbejdsopgaverne.

-Det går jo ud over sagsbehandlingstiderne. Det er det samme hvis man har et læs jord der skal flyttes, så vil det tage 10 mennesker længere tid end 12. Sådan er det også i retsvæsenet, siger administrerende dommer ved Retten i Grønland.Stig Nørskov-Jensen til Sermitsiaq.AG.

Men nu er to nye dommere blevet færdiguddannet og klar til at påtage sig ansvaret i Retten i Grønland og i Kredsretterne.

Blev opfordret af chefen

Den ene er Stine Dana Lynge, der arbejdede som retssekretær, før hun tog uddannelsen som dommer.

- Det var min daværende chef der opfordrede mig til at tage uddannelsen. Jeg synes det lød spændende og ville gerne være med til at sikre borgerne en retfærdig behandling i retten, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

Det har været en spændende og intens uddannelse, som hun varmt kan anbefale andre.

- Hvis man er til spændende, intenst og udfordrende, så kan jeg anbefale uddannelsen. Jeg kunne sagtens tage den en gang mere, griner den nyuddannede dommer.

Ikke to retssager er ens

Stig Nørskov-Jensen understreger at det er vigtigt for styrkelse af retssikkerheden i Grønland at få uddannet dygtige og kompetente kredsdommere.

- I det daglige retsarbejde ved Retten i Grønland og kredsretterne gør medarbejderne deres yderste for at sikre, at sagerne behandles hurtigt, men samtidigt retssikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende lovgivning.

Stine Dana Lynge er allerede gået i gang med arbejdet og hun understreger, at læringen ikke slutter med uddannelsen.

-Jeg har store forventninger til mig selv. Man kan altid blive bedre. Og jeg glæder mig til nye udfordringer. Et er at læse et andet er at bruge den viden i virkeligheden. Der er jo ingen retsssager, der er ens, slår hun fast.