Grønland danser Cuba af banen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 06. juni 2023 - 22:13

Endnu engang kunne Nuuk diske op med et fantastisk bagtæppe af rød/hvide fans, der bakkede op om landsholdet under aftenens kamp mod et hurtigt og velspillende cubansk hold, der gav hjemmeholdet kamp til stregen under hele første halvleg. Cuba sluttede de første 30 minutter bedst med en føring på to mål.

I anden halvleg tabte de hurtige cubanere lidt tempo og fik problemer med deres afslutninger, mens de grønlandske kvinder begyndte at trække fra omkring fem minutter inde i anden halvleg.

Herefter kunne holdet støt øge sit forspring til kampens slutresultat 25-19.

Tidligere på aftenen kunne Canada sikre sig en solid sejr over USA på 26-11.

Stillingen er nu:

Grønland 4 point

Mexico 2 point

Canada 2 point

USA 0 point

Cuba 0 point

I morgen står USA for skud når de grønlandske kvinder løber på banen klokken 20. Den tidlige kamp spilles mellem Mexico og Canada klokken 17.30