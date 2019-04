Grønland og Danmark står sammen efter brexit

redaktionen Lørdag, 13. april 2019 - 15:20

Danmark vil bistå Grønland, når Grønland skal forhandle med Storbritannien om en samhandelsaftale efter briternes afgang fra EU, skriver public service-stationen KNR på sin hjemmeside.

- Vi skal arbejde sammen om at sørge for, at Grønland har den bedst mulige adgang til de britiske markeder, siger Lars Løkke Rasmussen til KNR.

Når briterne træder ud af EU, har Grønland brug for at indgå nye aftaler med landet, og her har Grønland et år til at forhandle en samhandelsaftaler med Storbritannien.