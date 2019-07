Grønland på dagsordenen ved Trump-besøg

Walter Turnowsky Onsdag, 31. juli 2019 - 13:32

Grønland og Arktis vil være på dagsordenen, hvis USA's præsident Donald Trump i september kommer til Danmark. Det vurderer en USA-ekspert.

Donald Trump har selv nævnt, at han overvejer at besøg Danmark i forbindelse med et planlagt besøg i Polen. Statsministeriet meddeler, at der endnu ikke er bekræftet noget besøg fra USA's præsident.

Hvis Trump vælger at besøge Danmark, så er Grønland og Arktis en af flere grunde til besøget, vurderer udlandsredaktør Philip Christian Ulrich fra netmediet kongressen.com overfor DR Nyheder.

- Arktis og Grønlands-spørgsmålet er amerikanerne meget opmærksomme på. De ser nogle tendenser i regionen, som de mener er bekymrende i sammenhæng med den globale stormagts-konkurrence, som de mener er i gang mellem USA, Kina og Rusland. Der er de alle enormt aktive i det område, og der vil det være vigtigt for USA at sikre et godt forhold til Danmark, så man kan få forholdsvis nem adgang i området, siger han til DR.

På visse punkter halter USA nemlig bagefter i Arktis.

- Russerne har langt flere isbrydere end amerikanerne. Isbryderne bruges til at gøre vandet farbart for fragtskibe fra både Rusland og Kina, siger Philip Christian Ulrich til Ekstra Bladet.

Amerikanerne har kun en isbryder, og er derfor ved at være bekymret for udviklingen.

Berlingskes USA-korrespondent, Michael Bjerre vurderer ligeledes, at Grønand og Arktis vil være på dagsordenen, hvis Trump kommer på besøg.