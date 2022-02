Grønland har aldrig været vigtigere: Opruster med Arktis-hjerner

Redaktion Onsdag, 09. februar 2022 - 10:30

»Danmark, Grønland og Færøerne præsenterer i 2021 en ny strategi for Arktis. Det vil være en milepæl i vores arktiske samarbejde«.

Sådan skrev den danske udenrigsminister Jeppe Kofod i et indlæg i januar sidste år. Milepælen lader dog vente på sig, selvom den nuværende arktiske strategi udløb i fjor. Til gengæld lancerer regeringen nu en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, hvor Arktis nævnes 33 gange.

Det skriver avisen AG.

Det er et nyt dansk udspil, som ifølge en international ekspert demonstrerer, at »Arktis er en af regeringens absolutte topprioriteter på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område«.

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) siger til AG, at hun glæder sig over, at Arktis tillægges større værdi.

- Det var på tide, og jeg ser frem til, vi får vores egen udenrigspolitiske strategi og Kongeriget Arktiske Strategi på plads, da vi det eneste arktiske land uden en arktisk strategi lige nu. Det er ikke nok med en politik, vi er også nødt til at have en langsigtet plan for, hvordan vi omsætter momentum til nye kroner og ører for vores land, fremhæver hun.

Indplaceringer?

En af de sætninger, man hæfter sig ved i Nuuk, står på sidste side i strategien: - Indplaceringer fra Grønland og Færøerne skal fremme en udenrigstjeneste for hele Rigsfællesskabet.

Umiddelbart kan den plan få modsatrettede effekter. Dels er der risiko for braindrain, hvis de lyse hoveder ansættes i Udenrigsministeriet i stedet for i Nuuk. Men samtidig øges kompetencerne på sigt til gavn for Grønland, vurderes det. Aaja Chemnitz Larsen er ret begejstret.

