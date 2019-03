Fra grønlænderstiv til grønlændervending

Jesper Hansen Tirsdag, 12. marts 2019 - 09:08

Flyfrisk er et velkendt ord i det dansk-grønlandske ordforråd, og bruges både om flyfriske varer i butikkerne og på grønlandske arbejdspladser om nye medarbejdere. Nu er ordet også kommet med i Den Danske Ordbog, der netop blevet opdateret med 780 nye ord.

- Vi har kendt ordet i den grønlandske betydning i en årrække, men det har nu også sneget sig ind i Danmark, hvor butikker for eksempel reklamerer med flyfrisk mozzarella, fortæller Lars Trap-Jensen fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der står bag Den Danske Ordbog.

Grønlænderstiv skabte debat

Trap-Jensen fortæller, at kajakmanøvren ”grønlændervending” er et andet af de nye ord, som har inspiration fra det grønlandske.

- Det vækker næppe så stor debat, som sidste år, hvor ”grønlænderstiv” var blandt de nye ord i ordbogen, siger Lars Trap-Jensen, der dengang forklarede, at Den Danske Ordbog registrerer sprogets samlede bestand af ord uden at tage stilling.

- Den Danske Ordbog har valgt at beskrive grønlænderstiv, fordi det er et ord der findes og bruges i sproget. Det er helt klart "en nedsættende og marginaliserende vending", men dem er der mange af i sproget. Et udpluk om andre folk viser danskernes fordomme over for andre: pølsetysker, frøæder (franskmand), spaghetti (italiener), fjeldabe (nordmand). Vi har også udtrykket fuld som en pave.

Send et ord

Den Danske Ordbog er i høj grad baseret på forslag fra brugerne. Denne seneste opdatering rummer 170 ord, der er blevet foreslået af brugere, blandt andre dialogkaffe, hjemmeblind og nationalskjald. Når redaktionen modtager forslag om nye ord, bliver de ikke automatisk føjet til ordbogen, men kommer på en særlig liste som redaktørerne gennemgår. Hvis ordet er tilstrækkelig udbredt, har det en god chance for at blive optaget i ordbogen.

Lars Trap-Jensen opfordrer alle i Grønland til at komme med forslag til ordbogen. Det kan gøres via dette link.