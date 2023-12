Grønlændere indtager bestyrelseslokaler

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. december 2023 - 07:59

Langt flere med bopæl i Grønland sidder i dag i de selvstyreejede selskabers bestyrelseslokaler. På få år er andelen af grønlændere steget fra 57 procent til i dag 75,38 procent.

Den markante forandring i bestyrelseslokalerne skete især fra 2020 til 2021, fremgår det af en oversigt, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i via Bestyrelsessekretariatet under Formandens Departement.

I 2020 udgjorde antallet af danskere 30 procent, mens udlændinge beslaglagde 13 procent. I dag er fordelingen 17,19 af danskere og 7,81 udlændinge.

Andelen af bestyrelsesmedlemmer i de selvstyreejede selskaber fordelt på bopæl. Blå/Grønland, Orange/Danmark, Grå/udlandet Kilde: Bestyrelsessekretariatet

Tilbage i marts indgik samtlige partier pånær Naleraq en politisk aftale om ejerskabspolitikken for de selvstyreejede aktieselskaber. Her er sammensætningen og udpegning af bestyrelsesmedlemmer et af emnerne.

- Det skal sikres at sammensætningen af bestyrelserne sker med udgangspunkt i mangfoldighed, hvormed der sikres en relevant blanding af national erfaring og talent, samt international erfaring. Viden om- og erfaring i vores land betragtes som en væsentlig kompetence. Parterne ønsker i udgangspunktet, at denne kompetence er til stede hos bestyrelsesformanden i den enkelte bestyrelse, samt i selskabets direktion, fremgår det af aftalen.

Formandsfordeling

Dykker man et spadestik dybere ned i bestyrelsestallene viser det sig, at de magtfulde formandsposter i bestyrelseslokalerne i dag stort set er besat med personer bosat i Grønland. I alt 11 personer er hjemmehørende og sidder for bordenden i bestyrelseslokalet..

Kun to selskaber har en formand fra enten Danmark eller udlandet. Den danske er Stine Bosse i NunaGreen, og den udenlandske er Kjeld Zacho Jørgensen, Kalaallit Airports A/S.

Tilbage i 2020 var fordelingen af formænd:

7 grønlændere

2 danskere

5 udlændinge

At tallene ikke er direkte sammenlignelige vedrørende antal skyldes, at Greenland Oil Spill Response A/S blev opløst tilbage i 2022.

Ligestilling

Andelen af kvinder og mænd svinger gennem årene i forbindelse med at medlemmer udtræder og nye kommer til. Således var der i 2020 37 mænd og 30 kvinder, mens fordelingen i dag er 35 mænd og 32 kvinder.

Et enkelt år var der imidlertid flere kvinder end mænd. Tilbage i 2021 var der således 36 kvindelige bestyrelsesmedlemmer, mens de mandlige udgjorde 31. Aftalen om ejerskabspolitikken fastslår, at "parterne er enige om, at udpegningen af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med gældende lov om ligestilling".