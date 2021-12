Grønlænder bag ny Gasolin-bog

Redaktion Søndag, 26. december 2021 - 08:59

Niels Ole Baadsgaard havde et brændende ønske om at skrive en bog om sine store idoler Gasolin. Det skriver avisen AG.

Han vidste, det var svært. For band-medlemmerne havde sagt nej til utallige journalister og forfattere, som gerne ville skrive deres biografi.

Men formentlig takket være sin grønlandske baggrund fik Niels Ole Baadsgaard brudt isen. Og kom i kontakt med Franz Beckerlee, Søren Berlev og Willi Jønsson.

Niels Ole Baadsgaard er født i Aasiaat, har en grønlandsk mor og en dansk far. Som 11-årig flyttede Niels Ole til Danmark, hvor han siden har boet.

- Jeg skrev et brev til Franz Beckerlee for at spørge, om han ville medvirke. Jeg tog ud til ham selv for at aflevere brevet. Men der var ingen postkasse. Så det endte med, at jeg kom op i lejligheden. Vi snakkede sammen i halvanden time.

- Man siger, at de første 20 sekunder og de første 20 ord er de vigtigste i mødet mellem to mennesker. Og jeg kan konstatere, at under mit første møde med Franz og senere Søren Berlev, snakkede vi om Grønland i den første halve time.

- Der skal selvfølgelig noget mere til for at få lov til at skrive deres biografi. Men jeg er overbevist om, at min baggrund som grønlænder har været medvirkende til, at jeg kom ind i en rigtig god personlig dialog med dem, fortæller Niels Ole Baadsgaard.

