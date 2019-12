Greta Thunbergs far er bekymret for had mod datteren

Ritzau Mandag, 30. december 2019 - 11:38

.Greta Thunbergs far siger i et interview med BBC, at han syntes, at det var en dårlig idé, at hans datter gik i front i kampen mod klimaforandringer, og at han i dag er bekymret over det "had", som hun møder.

- Jeg støttede ikke hendes beslutning om at gå ud af skolen for at blive klimaaktivist, siger Svante Thunberg om sin 16-årige datter i et interviewet.

Millioner af mennesker er blevet inspireret af den unge svensk klimaaktivist, og i et BBC-radioprogram mandag sagde den kendte britiske miljø- og naturforkæmper David Attenborough til hende, at hendes indsats "har vækket verden" i forhold til klimafordringerne.

Greta Thunberg talte med David Attenborough over Skype fra sit hjem i Stockholm, og hun sagde, at han inspirerede hendes aktivisme.

Ifølge David Attenborough, har Greta Thunberg "opnået resultater, som mange af os, der har arbejdet med problemerne i 20 år, ikke har kunnet".

Han tilføjede, at den 16-årige svensker var "den eneste grund" til, at klimaforandringer blev et centralt emne i det nylige britiske parlamentsvalg.

Svante Thunberg sagde, at hans datter havde kæmpet med depression i tre eller fire år, inden hun begyndte sin skolestrejke, som vakte international opsigt.

- Hun holdt op med at tale, og hun holdt op med at gå i skole. Det var det værste mareridt for en forælder, da Gretha begyndte at afvise at spise, fortæller han i radioprogrammet.

For at hjælpe sin datter begyndte Svante Thunberg at bruge mere tid hjemme sammen med hende og lillesøsteren Beata.

Gretas mor, Malena Ernman, som er operasanger og tidligere deltager i Det Europæiske Melodi Grand Prix, annullerede kontrakter, så hele familie kunne være sammen.

- Familien søgte også hjælp fra læger, siger Svante Thunberg.

Han fortæller, at datteren for fire år siden blev diagnosticeret med Asperger's - en form for autisme. Hun forklarer, at dette gør hende "i stand til at se ting udefra".

Som meget aktiv menneskerettighedsaktivist har Greta beskyldt sine forældre for at være "store hyklere", siger faren.

- Hvis menneskerettigheder forsvarer i aktivt, spørger hun.

Han tilføjer, at Greta har fået energi af, at forældrene har ændret adfærd, når det gælder klima og miljø - for eksempel at moren ikke længere rejser med fly.

Faren er dog bekymret over de mange "fake news" og de historier, som folk finder på om hans datter, og det had, som det skaber.

- Men hun klarer kritik ualmindeligt godt. Jeg ved helt ærligt ikke, hvordan hun klarer det. Men hun ler det meste af tiden. Hun finder det meget morsomt.