Greta Thunberg tager en pause fra sin klimakampagne

Ritzaus Bureau Lørdag, 14. december 2019 - 08:43

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg tager hen over julen en pause fra sin kampagne for at få lande verden over til at skærpe deres klimapolitik.

Det skriver mediet The Hill.

- Jeg kommer hjem til jul, og så vil jeg tage en ferie, fordi man har behov for at hvile ud. Ellers kan man ikke gøre det her hele tiden, sagde den 16-årige aktivist efter at have deltaget i en klimaaktion i Torino fredag.

Tusindvis af unge protesterede i den italienske by i et forsøg på at få Italiens regering til at øge indsatsen for at begrænse udledningen af CO2.

Torino, der er hjemby for bilfabrikanten Fiat og andre store industrivirksomheder, er en af de mest forurenede byer i Italien.

- 2019 er næsten forbi. Vi må sørge for, at 2020 bliver aktionens år. Et år, hvor vi bøjer den globale udledningskurve, sagde hun i en tale til folkemængden fredag.

- Vi vil lægge pres på dem, der sidder på magten, tilføjede hun.

Thunberg nægter at rejse med fly på grund af luftfartens store udledninger af CO2. Derfor ankom hun til den norditalienske by med tog og bil fra Madrid, hvor hun havde deltaget i FN's klimamøde.

Hendes modstand mod at sætte sig op i et fly betød, at hun i august måtte finde en anden måde at komme til New York på for at kunne deltage i et FN-møde.

Hun krydsede Atlanterhavet om bord på en udledningsfri sejlbåd. Derefter deltog hun i flere måneder i klimaprotester og demonstrationer.

Det er kun godt et år siden, at Great Thunberg begyndte sin skolestrejke for klimaet.

Hun blev væk fra undervisningen hver fredag og demonstrerede i stedet foran Riksdagen i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Elever og studerende i mange lande har siden da ladet sig inspirere af Thunberg.

Og tidligere i denne uge blev hun kåret som Årets Person 2019 af det amerikanske nyhedsmagasin Time.

