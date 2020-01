Greenland Water Bank: Naalakkersuisut må tænke sig grundigt om

Redaktionen Søndag, 12. januar 2020 - 09:22

Der er gang i markedsføringen af potentialer for eksport af is og vand fra Grønland, sidste år blev der givet 16 tilladelser, og i år skal fem lokaliteter med potentialer for produktion af drikkevand udbydes.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I forbindelse med de nye udbudsrunder, som startede tirsdag i Nuuk afslørede Departementet for Erhverv, Energi og Arbejdsmarked de fem nye lokaliteter, der kan bydes på frem til 1. september i år. Det drejer sig om gletsjervand ved henholdsvis Qaqortoq, Qeqertarsuatsiaat og Maniitsoq.

Men derudover fandt departementet det belejligt at oplyse, at man også kan søge om at købe overskudsvand til eksport fra Nukissiorfiit i Qaqortoq, Paamiut, Sisimiut, Sarfannguit og Qeqertarsuaq.

Umiddelbart lyder det til at være en virkelig god ide, da det også er sat som krav, at de selskaber, der gerne vil byde på at etablere sig som vand- og is eksportører, skal være hjemmehørende. Men et hjemmehørende selskab kan i dag oprettes for 1 krone af udenlandske statsborgere – et Iværksætterselskab (IVS), og det bliver også accepteret af Grønlands Selvstyre som værende hjemmehørende med de samme vilkår for at byde på projekter i Grønland som lokale selskaber med en normal egenkapital.

– Vi har igennem tre år kæmpet for at få alle forhold omkring koncession og udnyttelsesplan til eksport af vores produkt på plads og er dermed tre år forsinkede med implementering af vores planer for eksport af Imivik. De muligheder, vi havde for tre år siden, har vi ikke længere, men heldigvis har nye muligheder åbnet sig, som ikke eksisterede for tre år siden, og vi er i gang med at revidere vores forretningsplan efter de nye forhold. Men der er nu skabt usikkerhed om, hvorvidt vi kan bibeholde vores koncept, dels på grund af at vi fornemmer, at man fra offentlig side åbenbart ønsker at udsætte et lokalt baseret selskab for konkurrence midt i en omstillingsproces, siger Jørgen Wæver Johansen fra Greenland Water Bank til avisen Sermitsiaq.

