Greenland Venture investerer i Thule-projekt

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 20. november 2019 - 09:14

Investeringen er ligeligt fordelt og tilfalder Bluejayt Mining plc.

I en pressemeddelelse oplyses det, at Dundas-projektet nær Thule “udviser meget lovende forekomster af mineralet ilmenit, en titanium-malm, der anvendes til at producere titaniumoxid, som er et vigtigt pigment i maling, papir og plast.

Høy ser solid vækst



- Det er især den høje kvalitet i ilmeniten og det store potentiale for produktion, der gør projektet interessant, siger Karsten Høy, adm. direktør for Greenland Venture om baggrunden for investeringen:

- Vi ser muligheder for solid forretningsmæssig vækst, samtidig med at projektet kan bidrage til beskæftigelse i Nordgrønland. Det er et spændende projekt for den voksende grønlandske minesektor, og vi finder det naturligt at være med i det.

Nye arbejdspladser

Vækstfondens direktør Rolf Kjærgaard siger om investeringen:

- Med investeringen i Bluejay Mining og deres erfarne team bidrager vi til udvikling af minedriften i det nordvestlige Grønland, som vil tilføre arbejdspladser og betydelig kommerciel aktivitet i området, både i efterforsknings- og udnyttelsesfasen. Dundas-projektet er fremskredent og viser allerede gode resultater. Vi glæder os over sammen med Greenland Venture at have foretaget endnu en investering, der viser det store kommercielle potentiale i råstofudvinding og minedrift i Grønland.

Millionbeløbet skal bruges til at udvikle projektet frem mod en egentlig produktion.

Anden investering i mineprojekt



Investeringen er den anden i rækken af investeringer i det intensiverede samarbejde mellem Vækstfonden og Greenland Venture. Den første investering i AEX Gold Inc., der vil genåbne Nalunaq-guldminen i Sydgrønland, blev offentliggjort tidligere på året.