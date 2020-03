Greenland Venture investerer i nyt mineselskab

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 02. marts 2020 - 10:05

Det er i området ved Fiskenæsset syd for Nuuk, at Greenland Anorthosite Resources efter en efterforskningsfase er i gang med de obligatoriske tilladelser til at få tildelt en minelicens.

Investeringen er den fjerde, som Vækstfonden og Greenland Venture foretager. Dennegang er indskuddet dog væsentligt lavere, da beløbet er på knap tre millioner kroner. Tidligere har man investeret i Bluejay Mining med 35 millioner kroner, AEX Gold med 15 millioner kroner og 20 millioner kroner i Usisaat.

- Råstofudvinding og minedrift er central i den grønlandske økonomi, og vi glæder os over sammen med Greenland Venture at investere i endnu et lovende mineprojekt i Grønland, som vil bidrage med betydelig aktivitet og arbejdspladser i området i de kommende år. Anorthosit er et materiale med store anvendelsesmuligheder og miljømæssige fordele, og Greenland Anorthosite Resources’ mine viser meget lovende resultater allerede i de første undersøgelser, både i kvalitet og mængde, siger Heidi Haurholm-Rasmussen, senior investment manager i Vækstfonden, ifølge en pressemeddelelse.

Anorthosit-investering nummer to

I Kangerlussuaq, nordligere i Grønland, findes allerede en producerende anorthosit-mine, Hudson Resources’ White Mountain-projekt, som Greenland Venture også har investeret i.

Og i Greenland Venture glæder investment manager Karin Thorsen sig over den nye investering:

Om anorthosit Anorthosit har en lang række anvendelsesmuligheder. En af materialets store fordele er, at det i den rette kvalitet kan benyttes til langt mere miljøvenlig produktion af glasfiber og aluminium end de gængse produktionsmetoder, hvor man benytter materialerne kaolin og bauxit. Anorthosit-ressourcen i Fiskenæsset er unik i størrelse, og netop gennemførte undersøgelser verificeret af analyseselskabet ALS og minekonsulentselskabet SRK viser, at materialet fra Greenland Anorthosite Resources’ mine er af særligt god kvalitet med lavt alkaliindhold, hvilket gør råstoffet specielt attraktivt til brug i glasfiberproduktion.

– Dette projekt kan være med til at bidrage til mere bæredygtig og miljøvenlig produktion i flere, meget store brancher. Dermed kan det blive et væsentligt, grønlandsk bidrag til den grønne omstilling, siger hun.

Udvinding af anorthosit foregår ved åben minedrift, hvor der graves fra overfladen, og Greenland Anorthosite Resources forventer, at minen vil skabe en del arbejdspladser, når etableringen starter om ca. 3 år.

- Vi er meget glade for at samarbejde med Vækstfonden og Greenland Venture om udviklingen af denne lovende ressource. Vores dybe testboringer har vist, at ressourcen kan blive den største og kvalitetsmæssigt bedste anorthosit-ressource i verden. Den udvundne anorthosit opfylder kravene fra glasfiberindustrien og andre brancher og kan anvendes uden yderligere forarbejdning med produktionsmæssige fordele og CO2-besparelse til følge, siger Claus Stoltenborg, administrerende direktør i Greenland Anorthosite Resources.