Greenland Ruby er et dyrt bekendtskab for selvstyre-selskab

Thomas Munk Veirum Onsdag, 24. maj 2023 - 11:59

Selvstyrets investerings- og erhvervsfremmeselskab Nalik Ventures har landet et skidt resultat for 2022 og vil nu have fokus på at rette op på økonomien.

Det kom frem i forbindelse med selskabets generalforsamling onsdag. I 2022 ændrede Greenland Holding navn til Nalik Ventures. De to datterselskaber Greenland Venture og Innovation Greenland ændrede samtidig navn til henholdsvis Nalik Capital og Nalik Startup.

Moderselskabet Nalik Ventures fik et underskud på 82 mio. kr. i 2022, og det skyldes primært nedskrivninger på Greenland Ruby A/S på i alt 33 mio. kr.

Ikke udsigt til afkast

Nalik Ventures ejer via datterselskabet Nalik Capital mellem 10 og 15 procent af Greenland Ruby, der har udvundet rubiner i Aappaluttoq. Nalik Ventures skriver, at der ikke ventes afkast og tilbagebetaling på investeringen i den nærmeste fremtid.

Arbejdet i rubinminen er sat på pause i år. Greenland Ruby fyrede i december 30 medarbejdere, og meldte ud, at der er behov for yderligere kortlægning af forekomsten af rubiner i området, før brydningen kan fortsætte.

Derudover har Nalik Venture også nedskrevet et skatteaktiv med 26 mio. kr. Og værditab på værdipapirer på 9,1 mio. kr. trækker også årets resultat ned.

Resultat betegnes som utilfredsstillende

Bestyrelsen finder resultatet utilfredsstillende, står der i regnskabet, og selskabet vil nu have fokus på at rette op på økonomien:

- Bestyrelsen har med en ny kreditpolitik og igangsætelse af omfatende strategiproces sat fokus på Nalik Ventures’ rolle i fremtidens Grønland og på at sikre en mere stabil og sund økonomi for selskabet, udtaler bestyrelsesformand Miki Lynge

I slutningen af marts blev det offentliggjort, at direktør Karsten Høy fratrådte sin stilling efter 15 år som direktør. Finansdirektør Peter Christiansen er konstitueret direktør.

To nye medlemmer af bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen stoppede Hanne Kristiansen i bestyrelsen og ind kom i stedet Lykke Geisler Yakaboylu og Anders Stenbakken.

Anders Stenbakken er kommunikations- og marketingschef hos KNI og har tidligere igennem syv år været administrerende direktør for Visit Greenland og tidligere direktør for destination East Greenland. Lykke Geisler Yakaboylu har arbejdet for Visit Greenland i 20 år og har siden 2018 været selvstændig erhvervsdrivende indenfor turismeindustrien.