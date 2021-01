Greenland Minerals: Forkert at der mangler information

Merete Lindstrøm Mandag, 25. januar 2021 - 11:49

I sidste uge bragte avisen Sermitsiaq en artikel under overskriften »Kuannersuitprojektet i modvind«. Den har vakt opsigt – og det kan vi godt forstå. For hvis artiklens mange påstande var rigtige, ville der være grund til stor bekymring. Men påstandene er heldigvis fuldstændig forkerte.

Sådan starter et læserbrev fra administrerende direktør hos Greenland Minerals, John Mair, i denne uges avis.

Påstandene han taler om, kommer fra en canadisk geologiprofessor ved Manitoba University - Anton Chakhmouradian. Professoren mener, at der mangler information om, hvad Greenland Minerals vil gøre ved det radioaktive stof Thorium fra mineralet Steenstrupin under den eventuelle mineproduktion ved Kuannersuit.

Steenstrupin er det mineral, der indeholder uran, thorium og sjældne jordarter. Det er i Steenstrupin, at man finder de fire vigtigste jordartsmetaller, der bruges til at lave magneter, som igen bruges til elektronisk udstyr som computere, mobiltelefoner samt motorer, som blandt andet bruges i elbiler og vindmøller.

Flere eksperter bakker op

Anton Chakhmouradian bakkes i artiklen op af Niels Henrik Hooge fra miljøorganisationen Noah og professor Jan W. Storm van Leeuwen.

Professoren opfordrer den grønlandske befolkning til at stille kritiske spørgsmål til det radioaktive biprodukt i mineprojektet, som, han ikke mener, er afdækket i VVM-rapport og tidligere undersøgelser.

Men nu tager chefen hos Greenland minerals til genmæle i et læserbrev, hvor han påpeger, at der er mere end 800 siders rapporter offentligt tilgængeligt på Selvstyrets høringsportal om håndteringen af Kuannersuits thorium.

- Det er nok de færreste borgere, der læser 800 siders tekniske baggrundsrapporter. Men det er forbløffende, at en professor går aktivt ud og påstår, at der mangler information, når den er så let tilgængelig. Særligt bemærkelsesværdigt bliver det, når professoren påstår, at han har fulgt arbejdet i mange år, lyder det i kritikken fra John Mair.

Han forstår godt, at borgerne bliver bekymrede, når en professor siger, at der ikke er er styr på radioaktivt affald, men han opfordrer til at fakta er på plads i debatten.

- Alle har ret til deres egne holdninger, men ikke til egne kendsgerninger og fortolkninger løsrevet fra virkeligheden og fakta. Vi accepterer naturligvis, at man kan være imod minedrift af principielle eller politiske årsager. Derfor vil vi meget gerne diskutere alle aspekter af projektet i en åben og ærlig debat, skriver John Mair.

Mere end 800 siders rapporter

På Naalakkersuisuts høringsportal kan man finde link til baggrundsrapporter til VVM-rapporten. Listen over rapporter er på seks sider, og man skal bladre for at se dem alle.

Blandt rapporterne finder men til eksempel en radiologisk vurdering af projektet på 467 sider og en rapport om Radon og Thorium på 70 sider og en rapport på 35 sider, der vurderer transport af uranholdige produkter.

Det Nationale Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og Naturinstituttet har løbende evalueret rapporterne og bedt om klarificeringer og tilføjelser før de endelige rapporter kunne godkendes til at komme i offentlig høring. Godkendelsen kom den 17. december sidste år.