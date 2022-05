Greenland Minerals: Vi er berettiget til en udnyttelsestilladelse

redaktion Lørdag, 21. maj 2022 - 13:30

Det australske selskab Greenland Minerals sendte 22. marts en anmodning om mægling til Selvstyret og den danske stat. Først nu er deres klagesag offentlig og heraf fremgår det, at selskabet mener, at de er berettiget til en udnyttelsestilladelse.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Får de ikke en udnyttelsestilladelse, så vil de gå videre med et krav om erstatning for ekspropriation. Selvstyret derimod mener ikke, at selskabet har krav på, hverken en udnyttelsestilladelse eller en erstatning.

Stridens kerne handler om, hvorvidt uranforbuddet, der blev vedtaget af Inatsisartut i december 2021, vil gælde for en udvindingstilladelse.

Selskabet har krav på at få en udvindingslicens, hvis de har en efterforskningslicens og lever op til bestemte krav.

Da efterforskningslicensen er givet, før forbuddet blev vedtaget, anser Greenland Minerals ikke deres tilladelse som omfattet af råstofloven, mens selvstyret mener, at der er tale om to aftaler: En efterforskningslicens og én udvindingslicens.

Og sidstnævnte har Greenland Minerals ikke fået tildelt endnu.

