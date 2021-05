Greenland Minerals kæmper for deres fremtid 

redaktionen Søndag, 02. maj 2021 - 15:51

Mineselskabet Greenland Minerals lader sig ikke anfægte af, at der i koalitionsaftalen står, at ”mineralprojektet ved Kuannersuit skal stoppes”, skriver avisen Sermitsiaq.

I en pressemeddelelse udsendt i sidste uge lykønsker selskabets australske direktør, John Mair, den nye regering med valget, og han giver udtryk for, at han ser frem til at mødes med det nye Naalakkersuisut omkring den endelige udformning af projektet.

Selskabet har ifølge egne opgørelser brugt 400 millioner kroner over 14 år på at udvikle mineprojektet, som de mener, ligger inden for rammerne af Råstofloven.

Deltaget aktivt i rejser

”Vi ser frem til at præsentere det omfattende projekt i detaljer for de nyvalgte politikere, så de kan vurdere projektets potentiale og bidrag til det grønlandske samfund”, skriver John Mair videre og henviser til, at Grønland selv har inviteret minebranchen og investorerne indenfor.

”Skiftende grønlandske regeringer har gennem årene inviteret investorer til landet for at få udviklet mineindustrien. På opfordring fra regeringerne har Greenland Minerals ansvarligt og professionelt hjulpet med at præsentere Grønlands ambitioner om at udvikle en moderne mineindustri. Greenland Minerals har derfor deltaget aktivt i regeringernes præsentationsture til internationale minekonferencer over hele verden", lyder det blandt andet fra John Mair.

