Greenland Minerals fortsætter presset på Grønland

Det australske selskab Greenland Minerals Ltd. holdt onsdag morgen generalforsamling i Perth, og med på mødet var Lian Sinclair, der er leder af miljøorganisationen Mineral Policy Institut. Organisationen har købt aktier i Greenland Minerals for at kunne deltage i mødet og dermed få indblik i selskabets videre planer.

Lian Sinclair skriver på Twitter, at hun er bekymret over, at Greenland Minerals fortæller deres investorer, at de ved at holde lav profil og via stille diplomati kan påvirke IA koalitionen til at slække på nul-tolerancen for uran.



- Greenland Minerals mener, at de kan forhandle en win-win situation, hvor uran-produktion muligvis er forbudt, men kun over bestemte grænseværdier.

