Greenland Holding styrker organisationen

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 16. oktober 2020 - 10:47

Bodil Marie Damgaard, der er er kandidat i kommunikation og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitet, tiltræder som admini­stra­tions­c­­hef i Greenland Holding i dag, fredag.

Arbejdsområder som administrationschef spænder vidt og omfatter både interne og mere udadvendte opgaver i Greenland Holding, der er Selvstyrets investerings- og vækstselskab.

Vækst og udvikling

– Vores rolle er at støtte og styrke de virksomheder, så de får de bedste muligheder for vækst og udvikling. Jeg glæder mig meget til alt det nye, men også til at arbejde med områder, jeg brænder for og har erfaring med: Verdensmål, samfundsansvar, kommunikation, intern organisation samt andre initiativer, siger Bodil Marie Damgaard blandt andet i en pressemeddelelse.

Greenland Holding forvalter værdier for 400 millioner kroner og bruger afkastet til at investere i vækst til gavn for samfund og virksomheder, blandt gennem datterselskabet Greenland Venture. Selskabet har sammen med og Greenland Venture har i dag investeringer i 12 virksomheder, der på hver deres måde har stor betydning for vores samfund.

Investeringer

Karsten Høy, administrerende direktør for Greenland Holding, er meget tilfreds med den kompetence, der nu er tilført i selskabet:

- Vores virksomhed er gået op i gear de sidste to-tre år. Og det er mere end ét gear! Vores investeringer er steget kraftigt – ikke mindst som resultat af samarbejdet med Vækstfonden og SISA – og vi fortsætter med at investere mere. Større investeringer kræver tættere samarbejde med virksomhederne og vores samarbejdspartnere og yderligere professionalisering af vores arbejdsgange og bestyrelsesbetjening

Bodil Marie Damgaard kommer fra en stilling som HR-direktør i Mittarfeqarfiit gennem fire år , og er i dag næstformand i Air Greenlands bestyrelse.