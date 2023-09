Greenland Cruises boykotter messe

Thomas Munk Veirum Torsdag, 07. september 2023 - 07:46

Fylder udenlandske ejere og udenlandsk arbejdskraft for meget i udviklingen af turismeindustrien her i landet? Det spørgsmål dukker ofte op, og nu sætter ejer af Greenland Cruises, Ivik Knudsen-Ostermann, det endnu en gang på dagsordenen.

I en meddelelse fortæller turistoperatøren, at Greenland Cruises har trukket sig fra at deltage ved en turistmesse i Hamburg, Tyskland, som Kommuneqarfik Sermersooq ellers havde inviteret firmaet med til.

Ifølge Ivik Knudsen-Ostermann var Greenland Cruises deltagelse ved messen betinget af, at udenlandske aktører, der hovedsageligt er i Grønland i højsæsonen med udenlandske guider og primært bruger udenlandskejede bådoperatører, ikke kunne deltage.

Sermersooq: Vi skal servicere alle virksomheder

- På åbningsdagen fandt GC(Greenland Cruises, red.) ud af, at en af de ovennævnte aktører havde skaffet sig plads på standen. Af den grund besluttede GC at trække sig fra messen i protest, da GC mener, at messen er for grønlandske virksomheder, skriver Ivik Knudsen-Ostermann.

Hos Kommuneqarfik Sermersooq afviser man kritikken og vil ikke gå ind i en debat om konkrete virksomheder. Kommunen oplyser, at en lokal virksomhed har ønsket at blive repræsenteret af en mangeårig samarbejdspartner:

- Som udgangspunkt skal vi servicere alle virksomheder, der betaler skat i vores kommune, derfor kan vi heller ikke nægte nogen virksomheder adgang.

- Vil udtrykke min mening

- I dette tilfælde skyldes ændringerne i deltagerlisten, at en virksomhed, der var tilmeldt, efterfølgende selv ønsket at blive repræsenteret af en anden virksomhed, som er en mangeårig samarbejdspartner, lyder det fra Mads-Daniel Skifte, erhvervschef i Kommuneqarfik Sermersooq.

Ivik Knudsen-Ostermann har forståelse for, at kommunen ikke kan gøre forskel på virksomheder, der har adresse i kommunen eller andre steder i landet men er ejet af folk i eksempelvis Danmark:

- Det har jeg fuld forståelse for, men jeg har alligevel behov for at udtrykke min mening, så der kan komme en debat, siger Ivik Knudsen-Ostermann.

Afviser konkurrence-spørgsmål

Selskabet, som har fået turoperatøren til at boykotte messen, er en konkurrent til Greenland Cruises.

Spørgsmål: Er det noget, du gør, bare fordi du er træt af konkurrencen fra udefrakommende?

- Nej, det er det ikke. Konkurrence er godt for alle, men jeg vil hellere have, at det er et grønlandsk firma, der giver mig konkurrence. Jeg mener godt, at vi selv kan, siger Ivik Knudsen-Ostermann.

Turistoperatørens opråb kommer i forlængelse af en sommer, hvor der har været megen debat om turistbranchen. Fokus har været på de mange krydstogtskibe, der anløber landets havne, og hvor stort udbyttet fra disse flydende hoteller egentlig er til de lokale operatører og i sidste ende Landskassen.