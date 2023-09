Greenland Businnes School: Flere praktikpladser skaber rekordoptag

Jensine Berthelsen Fredag, 29. september 2023 - 07:43

Ved skoleårets start er der sat en rekord for optaget på GBS’ vekseluddannelser på akademi niveau (AU), det fortæller forstander i Greenland Businnes School (GBS) Christel Lund Bøjler.

De seneste mange år har antallet af praktikpladser ligget stabilt omkring 40, men i år er der startet 60 studerende på de forskellige akademiuddannelser man kan tage under GBS.

- Det er en vigtig milepæl, som vi har nået i arbejdet med at skabe flere praktikpladser, og det er sket i tæt samarbejde med både erhvervslivet og de offentlige instanser, hvor dialogen om mulighederne for både ansøgeren og det kommende praktiksted er i fokus, forklarer Christel Lund Bøjler.

Dobbelt optag fra ungemålgruppen

Men ikke nok med det. Det er nemlig ikke kun de akademiske uddannelsesretninger de mange unge slutter sig til.

For TNI Flex, der har fokus på ungemålgruppen (unge der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, red.) oplever stor tilslutning, faktisk en fordobling.

I år har GBS nemlig optaget det dobbelte antal ansøgere på TNI Flex, oplyser Christel Lund Bøjler.

Bredere optag

Der er optaget hele 31 unge til denne opkvalificeringsuddannelse, hvoraf de fleste er unge fra ungemålgruppen, som ellers ikke opfylder karakterkravet til ungdomsuddannelserne.

- Et øget fokus på studievejledning tidligere i de unges forløb ser ud til at give dem modet til at søge videre i uddannelsessystemet, udtaler forstander Christel Lund Bøjler.

Christel Lund Bøjler forklarer at det politiske fokus på ungemålgruppen som en ressource spiller ind på de uddannelsestilbud, som GBS udbyder, og at GBS er glad for at kunne være med til at understøtte denne målgruppes muligheder for at videreuddanne sig.