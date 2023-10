Greenland Business School: Afviser ansøgere pga. plads- og kollegiemangel

Jensine Berthelsen Mandag, 02. oktober 2023 - 17:46

GBS har to store udfordringer i forhold til at kunne optage flere elever, der gerne vil uddanne sig indenfor handel og erhverv.

Skolen er nemlig blevet for lille og den fysiske kapacitet er årsag til, at skolen, der ellers gerne vil optage flere elever, nu må afvise ansøgere, fordi der ikke er undervisningsplads nok.

- Det er jo en lidt trist situation, at vi begynder at måtte afvise ansøgere optagelse på deres drømmeuddannelse, fordi vi ikke har fysisk plads til at optage dem, fortæller forstander på Greenland Businnes School, Christel Lund Bøjler.

Bestyrelsesformand: Vi har søgt om at overtage ASK

Bestyrelsesformanden for Greenland Businnes School, Karsten Lyberth-Klausen fortæller til Sermitsiaq.AG, at uddannelsesstedet gør alt for at rammerne omkring uddannelsen kan blive optimal:

- Vi i bestyrelsen har i flere omgange konstateret, at skolen har måttet afvise elever på grund af, at skolen nu er blevet alt for lille i forhold til de unges tilslutning til de uddannelser, som skolen kan tilbyde, siger Karsten Lyberth-Klausen og fortsætter:

- Vi har i den forbindelse set en mulig løsning, og bestyrelsen har vurderet det som realistisk løsning, nemlig at Greenland Businnes School overtager Atuarfik Samuel Kleinschmidt, når skolen lukker i forbindelse med åbningen af den nye skole Atuarfik Inussuk i Nuuks bymidte. Vi afventer nu svar fra Grønlands Selvstyre, og vi håber meget på, at vores ansøgning bliver imødekommet, for hvis det lykkes, vil der blive plads til mange flere unge, der kan komme ind i GBS, forklarer Karsten Lyberth-Klausen til Sermitsiaq.AG.

Også kollegiepladser mangler

Den anden store udfordring for de unge, der er blev optaget og kan starte på deres uddannelse, er kollegiesituationen i Nuuk.

Det hele startede ellers så godt med kollegiebyggerierne. Sektorplanen for kollegier, som Naalakkersuisut fremsatte i 2019, er endnu ikke færdig, selvom det var målet, at kollegiepladserne i Nuuk skulle være færdige og blive taget i brug i foråret 2023.

Der er således stadig et stort pres på kollegierne i Nuuk, og det betyder, at der en del optagede ansøgere, som ikke kan starte på deres uddannelse, da de ikke kan få et kollegieværelse.

- Naalakkersuisut har igangsat kollegiebyggeri i byen, men der går en årrække endnu, inden udbuddet svarer til efterspørgslen, og det påvirker de unges muligheder for at starte på deres uddannelse, fortæller forstander Christel Lund Bøjler.