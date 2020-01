Greenland Business udnævner direktør

Redaktionen Fredag, 24. januar 2020 - 12:55

For at støtte iværksætteri er det ikke alene pengene, der spiller en væsentlig rolle.

- Iværksætteriet i Grønland er blevet mere differentieret,, siger Christian Wennecke og føjer til: ”

- I dag ser iværksætterne ikke kun efter finansiering: Nogle har brug for specialistviden, andre for grundlæggende iværksættertræning, og nogle har måske mest brug for fællesskaber, hvor de kan udvikle deres forretning i samarbejde med andre. Behovene er blevet mere komplekse.

CV Christian Wennecke er uddannet som kandidat fra Roskilde Universitetscenter med fokus på bl.a. økonomi, og er HD i organisation fra Ilisimatusarfik. Han startede i Greenland Business i 2013 og har skrevet forskningsartikler og underviser derudover i bla. erhvervsøkonomi og iværksætteri på Ilisimatusarfik.

- Derfor er der brug for nye tilbud. Samtidigt er det vigtigt med sammenhæng i tilbuddene: De skal være lette at overskue og ressourcerne skal udnyttes bedst muligt. Derfor glæder vi os til at forstærke det gode samarbejde, vi har med andre aktører inden for innovation og erhvervsudvikling, lyder det fra direktøren ifølge en pressemeddelelse.

Karsten Høy, der fortsat er adm. direktør for Greenland Business, siger:

- Iværksætterkulturen har det godt i Grønland: I dag får dobbelt så mange støtte i forhold til 2015 , og de klarer sig generelt bedre end før. Vi styrker nu indsatsen og den daglige ledelse i Greenland Business for at matche iværksætternes behov for at løfte niveauet på alle områder.