Greenland Boat Charter lukker og slukker

Merete Lindstrøm Tirsdag, 02. februar 2021 - 11:13

Greenland Boat Charter ApS som har eksisteret siden 2007 og som i dag kan tælle fire både i deres flåde, har solgt alle både og udstyr til Nuuk Water Taxi.

- Nuuk Water Taxi har overtaget aktiviteterne, goodwill og medarbejdere. Dermed lukker vi ned for en æra, som vi ejere har været stolte af, lyder beskeden fra Jens B. Frederiksen på Facebook.

Til Sermitsiaq.AG forklarer Jens B. Frederiksen, at de to ejere har stået overfor et svært valg.

- Vi er to ejere, som begge har krævende jobs ved siden af denne her forretning. Og så er det ingen hemmelighed, at der er opstået konkurrence de senere år. Enten skulle vi give den en ekstra skalle og udvide forretningen eller gøre, som vi gør nu, siger Jens B. Frederiksen.

Medarbejderne følger med

For ham handler det også om, at der er store opgaver at tage hånd om på arbejdet som administrerende direktør for Nuuk City Development A/S

- Jeg er personligt super glad for mit arbejde hos NCD, og det samme er tilfældet for min makker.

Virksomheden har beskæftiget fem personer fast og op mod 16 medarbejdere i højsæsonen.

- Medarbejderne har bidraget til samfundet med skatter og GBC har bidraget med selskabsskat. Det er vi også stolte af, skriver Jens B. Frederiksen i facebookopslaget.

Alle fem fastansatte følger med over til Nuuk Water Taxi, lyder det.

- Det har været lidt vemodigt at snakke med alle vores samarbejdspartnere og dele gode minder med dem den seneste tid, men er også fint at få givet virksomheden videre på ordentlig måde til Nuuk Water Taxi, slutter han.