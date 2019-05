Great Greenland-regnskab: Tilfredshed trods underskud

redaktionen Tirsdag, 28. maj 2019 - 16:43

Great Greenland fremviser et underskud 256.361 kroner.

Sidste år havde garveriet underskud på 1,8 millioner kroner, dermed er der sket en forbedring på cirka 1,5 millioner kroner i forhold til 2017.

Det skriver garveriet i en pressemeddelelse.

Tilfreds direktør

Virksomheden havde således et positivt driftsresultat på 1,1 millioner kroner. Det oplyses i en pressemeddelelse, at det positive resultat er opnået, trods mange udfordringer på produktionssiden hvor der var nedbrud på produktionsudstyr.

- Det er tilfredsstillende at kunne fremvise fremgang og et positivt driftsresultat. Det har også været på baggrund af medarbejdernes indsats at vi har opnået dette. Det er dejligt at se at der gøres en fælles indsats for at fremme vores virksomhed, siger administrerende direktør Preben Møller i en pressemeddelelse.

Flere indhandlede sælskind

Han oplyser, at antallet af indhandlede sælskind er steget med 5.000 skind i forhold til 2017.

- Det er vigtigt at vi er i løbende dialog med KNAPK for netop at fremme fangererhvervet og dermed øge indhandlingen yderligere, lyder det fra Preben Møller.

Hele bestyrelsen blev genvalgt, hvor formand Juliane Henningsen fortsætter. Udover Juliane Henningsen består bestyrelsen af Tommy Ege Kristensen, Erik Sivertsen, Anette H. Lings og Niels Boassen.