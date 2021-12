Great Greenland har endeligt nok skind

Merete Lindstrøm Lørdag, 25. december 2021 - 11:45

For første gang i mange år, kan Great Greenland melde hele kvoten på sælskind indhandlet i midten af december. Det fortæller Direktør Preben Møller til Sermitsiaq.AG.

Preben Møller

- Indhandlingen af skind har været vores fokusområde de senere år, samt flere indhandlingssteder. I år er der indhandlet rigtigt meget, hele kvoten bliver indhandlet og vi må hente flere af reservepuljen.

Det betyder helt konkret at de 30.133 skind der var årets kvote allerede er indhandlet og Great Greenland har søgt om ekstra midler til at indhandle 2200 ekstra skind.

- Det kan være det ikke er nok så må vi have søgt om en flere endnu, siger Preben Møller

Det er blandt andet det nye indhandlingssted i Nuuk der har været med til at løfte indhandlingen.

Flere grønlandssæler færre netsider

Det åbnede i første kvartal og er nu blandt top fem største indhandlingssteder i landet. De gode takter i hovedstaden giver direktøren håb for fremtiden.

- Mine forventninger til fremtiden ser lys ud, og jeg tror på at der vil være et fangersamfund, som vil levere skind til Great Greenland, selvom der sker urbanisering rundt omkring i Grønland. Mange af dem der flytter til Nuuk og Tasiilaq har været fangere før og tager deres erhverv med sig stil de større byer.

Det er grønlandssælen, der bærer størstedelen af den øgede indhandling mens netsiderne falder i antal.

Ud over succesen med indhandling, tegner salget af færdige produkter sig også rigtigt godt.

- Salget af færdigvarer m.m. har også været et område vi har prioriteret, da vi kunne se at der var rift om vores fantastiske produkter. salget har overgået alle forventninger og ser man på fremtiden, er jeg sikker på der fortsat vil være masser af efterspørgsel på vores varer. Vi har jo et meget unikt produkt og det er vi meget stolte af, siger Preben Møller.

Skal ændre på garveproces

Det kommende år fortsætter fokus på indhandling og salg af sælskindsprodukter men også kvaliteten af skind skal der gøres mere ved.

- Vi vil i løbet af 2022 lave ændringer på vores garveprocesser og håber på at kunne komme med en bedre skindkvalitet. Vi har de sidste to år arbejde på at lave ændringer på dette område.

Great Greenland produktion kører fortsat på diesel og der er ingen planer lige foreløbigt om at omstille til vedvarende energi. Blandt andet fordi nogle af maskinerne ikke er lavet til at køre på elpatroner.

- Vi har to dieselkedler til opvarmning af vores bygning og produktionen om sommeren bruger vi kun en.

Virksomheden forsøger i stedet finde de mest miljøvenlige produkter fra deres leverandører.