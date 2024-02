Gratis håndboldfest for tre politikere

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 12. februar 2024 - 11:46

Det var en gratis omgang for Múte B. Egede, Erik Jensen og Aqqaluaq B. Egede at deltage i håndboldfesten i Stavanger, da kvindelandsholdet bedårede landet med et spil, der viste vilje og mod.

Det fremgår af et paragraf 37-svar til Naleraqs Jens Napãtôk’ fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke Aqqaluaq B. Egede.

Politikere og embedsmænd

Ud over de tre politikere deltog der også fem embedsmænd og en ministersekretær fordelt på en fra Formandens Departement, to fra Departement for Børn og Unge og tre fra Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

Den samlede regning på 210.677,09 kroner dækker udgifter til entre, hotel, rejseudgifter og transportudgifter i form af bus, taxa og tog samt dagpenge.

Det bliver oplyst, at Formanden for Naalakkersuisut deltog i et miniseminar om fremtidens idræt med TAAK, GIF og Elite Sport Greenland.

Orienteringsrejse

For Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse Kultur, Idræt og Kirke havde rejsens formål udover at vise støtte til håndboldkvinderne også møder med sportsforbundet og blev brugt som en orienteringsrejse.

- Der var møde med den islandske idrætsminister, hvor mulighederne for fremtidige samarbejdsflader blev drøftet, oplyses det, og hvor det tilføjes:

- Derudover blev der orienteret om de norske myndigheders arbejde med forebyggelse af anbringelser af børn uden for hjemmet, dertil blev der foretaget et udbytterigt besøg på en handikapskole og endelig blev forskningscenter om børn og unge besøgt i Stavanger, oplyser Aqqaluaq B. Egede i sit svar.

Uvist hvad Erik Jensen lavede

Det står hen i det uvisse, hvorfor Erik Jensen, Naalakkersuisoq for Finanser, skulle med på turen. Det kostede Selvstyret 8.279 kroner at have Siumuts formand i Stavanger, og han havde åbenbart ingen møder, der var relateret til hans funktion som naalakkersuisoq. Det forbigås i hvert fald i tavshed, hvad Erik Jensen foretog sig i svaret til Jens Napãtôk’.

Her ses oversigten over, hvordan udgiften på de knap 211.000 kroner fordeler sig: