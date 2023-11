Gratis e-bog skal bidrage til det gode børneliv

Redaktionen Torsdag, 09. november 2023 - 10:00

Fairstart Fonden har udgivet e-bogen, Tryghed og Trivsel, som er blevet til gennem flere års samarbejde med aktører på børne- ungeområdet her i landet.

Bogen tager udgangspunkt i international forskning og skal hjælpe forældre, fagprofessionelle og andre omsorgsgivere i Grønland til at danne trygge relationer til deres børn.

Det oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Ifølge fonden bliver læseren introduceret til fire tilknytningsmønstre og disses betydning for et barns adfærd og trivsel, samt hvordan tilknytningsmønstre påvirker udviklingen videre i livet.

Skoleinspektør roser

Bogen anbefales af skoleinspektør på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik, Susi Hinrup:

- ”Tryghed og Trivsel” er et meget pædagogisk værktøj, som er nemt at implementere i hverdagen. Det kommer til at betyde et kæmpe løft for relationsarbejdet med børn mange steder i Grønland, udtaler Susi Hinrup, som har medvirket i bogen.

Boger er udgivet med støtte fra Oak Foundation Denmark og er tilgængelig på grønlandsk og dansk på denne hjemmeside.

Fairstart Fonden har hjemme i Danmark og tilbyder uddannelse og træning til fagfolk og forældre med henblik på at skabe tryg tilknytning mellem børn og deres omsorgsgivere.