Grafitmængderne i Amitsoq er tredoblet

Redaktionen Lørdag, 13. maj 2023 - 15:29

Det britiske råstofselskab GreenRoc Mining, der har tidligere statsgeolog ved GEUS Stefan Bernstein som direktør, har netop offentliggjort nogle opsigtsvækkende resultater. De mange boringer de lavede i 2022 har nemlig vist, at ressourcen i Amitsoq er tre gange så stor, som de oprindeligt havde vurderet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– At levere en ressourceopdatering af denne kaliber og karakter er en kæmpe præstation for GreenRoc, og underbygger vores forventninger om, at Amitsoq-projektet lever op til de grundlæggende krav for at kunne udvikles til en mine. Desuden tror vi på, at vi kan accelerere udviklingen, så vi kan understøtte og imødekomme efterspørgslen på nye højkvalitets grafitkilder, udtaler Stefan Bernstein i en pressemeddelelse.

Ifølge selskabet er en ressource på over 23 millioner tons med en lødighed på mere end 20 procent et fantastisk resultat ikke mindst efter kun to sæsoner med boringer.

Støtteerklæring fra EU

GreenRoc Mining har i forlængelse af ressourcevurderingen modtaget et støttebrev fra European Raw Materials Alliance (ERMA), der har fokus på at der bliver udviklet kritiske råstoffer til de europæiske markeder. I brevet, der er underskrevet af den administrerende direktør Dr. Massimo Gaparon, står der blandt andet:

– GreenRocs grafitressource er af global betydning, der sammen med virksomhedens strategi, vil gøre det muligt for EU at opnå en vis grad af uafhængighed i forsyningskæden til elektriske køretøjer. ERMA har godkendt Amitsoq grafit-projektet og vil engagere sig i at støtte dets udvikling og finansiering til at producere disse kritiske råvarer til fordel for de europæiske markeder.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: