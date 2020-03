Grænselukning gik ud over 14 flyrejsende

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 14. marts 2020 - 19:36

Grænselukningen, der trådte i kraft klokken 08.00 grønlandsk tid, hvor udlændinge, der ikke har et ”anerkendelsesværdigt formål” for at komme ind i landet, fik i dag konsekvenser for 14 personer.

Politimester Bjørn Tegner Bay oplyser til Sermitsiaq.AG, at den oprindelige plan var, at flyet fra Island skulle have haft 16 passagerer med om bord.

Det virker...

- Det er imidlertid lykkedes at forklare de 14 passagerer om konsekvenserne af grænselukningen i lufthavnen i Island, og før de rejsende blev boardet. Det glæder mig, at vore informationer om den nye situation ser ud til at virke, og at de pågældende valgte at blive i Island, så de ikke skulle returnere med samme fly fra Kulusuk, oplyser Bjørn Tegner Bay.

Flyet returnerede 13.35 til Island. Sermitsiaq.AG har ingen oplysninger, om det var et tomt fly, der måtte returnere.