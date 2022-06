Gourmetholdet i Ilimanaq: Det har været super godt

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 19. juni 2022 - 08:00

Det har været en travl uge for køkkenchefen Poul Andrias Ziska hos KOKS, der åbnede restaurant søndag.

- Det har været rigtigt godt. Det har været lidt udfordrende med logistikken, da vi er langt væk. Men vi har forberedt os godt, og vi er blevet taget godt imod. Det har kun været positivt, siger han til Sermitsiaq.AG:

Der har været omkring 18 gæster pr. dag de første tre åbningsdage, mens den fulde kapacitet i restauranten, som har til huse i en historisk bygning fra 1741, er på 30 personer ad gangen.

- Fredag aften havde vi 23 gæster, mens der var booket 14 gæster lørdag. De fleste gæster kommer med båd, hvor nogle af dem overnatter i hytterne, oplyser han.

Mattak på en ny måde

Poul Andrias Ziska fremhæver, at de indtil videre kun har haft god respons på deres menu.

- Vi har en stor menu. Der er alt i alt 20 små serveringer. Nogle af retterne har der været nogle gæster, som har været lidt udfordrede, mens langt de fleste syntes, at det vi laver bare er godt at spise. Vi serverer blandt andet mattak på en lidt ny måde, som kan være lidt udfordrende for nogle af gæsterne, fortæller han.

Snekrabberne har været et stort hit i den nye restaurant. Deres hovedelement er de grønlandske råvarer.

- Vi bruger selvfølgelig også andre ting, hvor vi har syltet og tørret forskellige ting fra Færøerne. Men identiteten og fokus er de grønlandske råvare. Jeg har været i Nuuk for tre år siden og har lidt erfaring med at bruge de grønlandske råvarer. I marts var vi her for at kigge på omgivelserne, og der fik jeg også to kasser af alle mulige ting og sager med hjem til Færøerne. Vi har så eksperimenteret, og udviklet menuen, siger Poul Andrias Ziska.

Friskt kød

Selv om tingene kan minde om Færøerne, er det anderledes at arbejde i Ilimanaq, fortæller han.

- Det er meget sjovt at arbejde med moskusokser og rensdyr. Ikke så lang tid siden blev der skudt en hval, og vi sejlede så op og købte kød. Det er bare fantastisk. Vi er allesammen meget glade for at arbejde her, og alle er bare begejstrede, siger han.

Poul Andrias Ziskas forventning er, at der kommer en masse gæster på restauranten.

- Vi er over 1.200 bookinger, det er meget fint, når man skal tænker på, at de fleste gæster skal sejle for at komme her. Nu kan vi så vise her, hvad vi gør, og jeg er sikker på, at flere så gerne vil i restauranten. Det er en meget lille restaurant, må man sige, hvor vi kan maksimalt have lidt over 2.000 gæster hele sommeren, fortæller han.

Er åben til september

Det meste af tiden arbejder mandskabet, mens de er i Ilimanaq.

- At opleve bygdelivet er specielt, hvor der er ikke adgang til de forskellige 'luksusvarer', som vi lige skal vænne os til. Men fokus er på restauranten. Vi har lige haft fridage, hvor vi har været ude og vandre, hvor kokkene har mødt en moskusokse under deres vandretur. Det var en kæmpe oplevelse for dem, lyder det fra Poul Andrias Ziska.

Poul Andrias Ziska og hans kokketeam fik tildelt to Michelin-stjerner i 2019. Restauranten i Ilimanaq er åben til og med 8. september.