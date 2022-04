Der SKAL gøres noget mod vold i hjemmet: »Kvinder må flygte fra landet«

Redaktion Torsdag, 07. april 2022 - 11:10

Spørger man Agathe Fontain (IA) er der sket et alvorligt skred i moral og værdier, siden antallet af anmeldelser om vold i hjemmet bare fortsætter med at stige. Det skriver avisen AG.

- Der er ikke en undskyldning mod vold, uanset om man har været beruset, jaloux ikke er vant til at blive modsagt; nej der findes overhovedet ingen undskyldning for vold, lød det fra Fontain, da Inatsisartut havde reserveret et par timer til - endnu - en holmgang om emnet, som utallige gange er blevet diskuteret politisk, men stadig plager landet i stor stil.

- Hvis vi ser på politiets årsrapport for 2021, kan vi konstatere, at der er anmeldt 1.348 forhold om vold. Af disse forhold var der i 435 tilfælde børn involveret. Voldsanmeldelserne har været stigende i efterhånden mange år, det vil sige at vold mod kvinder er stigende. Er vi nået så vidt, at vold mod kvinder nu er blevet accepteret? Har vi lært at leve med vold? Er det en accepteret handling?

Bygen af spørgsmål fortsatte fra Agathe Fontain, da hun var på talerstolen og tilføjede denne stærkt indigneret konstatering: Det kan ikke kan accepteres, at kvinder tildeles øretæver, spark og hårde ord, eller at der findes mænd, som blot med ophøjet røst kan få kvinder til at tie.

