Gør maj sund: Stor interesse i Aasiaat

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 25. maj 2019 - 12:48

Borgere i Aasiaat er glade for at løbe. Lige fra terrænløb, til orienteringsløb og lange og korte løbeture, bliver arrangeret under Gør maj Sund i Aasiaat. Rutinerede løbere får selskab af nybegyndere i kunsten at løbe.

Selv barslende mødre går lange ture med barnevognen sammen i maj. Men især løb tiltrækker borgere i Aasiaat.

- De rutinerede løbere fortsætter med deres løbetræning, men vi oplever også, at der er flere, der kommer til de arrangementer for begyndere. Det skaber et stærkt sammenhold, også er der god mulighed for at finde en løbepartner ved arrangementerne, fortæller en af arrangørerne, Hanne Kristiansen til Sermitsiaq.AG.

For alle aldersgrupper

Programmet for gør maj sund bliver arrangeret af frivillige, alligevel vokser valgmulighederne for aktiviteter år for år.

I år er der 115 aktiviteter fordelt på 31 dage. Kun to dage er der ingen aktiviteter, og kun en aktivitet, familiestafetten, som skal afholdes som den sidste den 30. maj, er der gebyr på. Resten af aktiviteterne er gratis for interesserede.

Der er både holdsport som håndbold og fodbold, og løbetræning både inde i byen og ude i naturen. Også er der det mindre hardcore aktiviteter som foredrag om sundhed og gåture, hvor de ældre går ture med børnehavebørnene gennem byen med jævne mellemrum.

- For os er det vigtigt, at give alle en mulighed for at deltage. Vi vil gerne have den sundeste by, derfor vil vi give alle interesserede mulighed for at deltage. Grunden til, at der er et gebyr på stafetdeltagere er fordi, at vi bliver nødt til at indkøbe mad og drikkevarer for deltagerne, ellers er alting gratis, forklarer Hanne Kristiansen.

Individuel træning og holdtræning

Indbyggerne i Aasiaat, der udgør lige under 4.000, står sammen om at skabe flest aktiviteter, og dermed ramme alle alders- og målgrupper. Skolen og den lokale hal har sponsoreret foreningen Gør maj sund, så foreningen kan benytte hallen og skolens idrætshal gratis.

- Når hele byen engagerer sig i at gøre maj begivenhedsrig, så skaber vi et stort sammenhold. Og sammenhold, og bare det at være sammen med andre mennesker er sundt. Derfor er der også mulighed for historiefortælling i en af dagene, det hele handler ikke kun om løb og styrketræning, fortæller hun.

Gør maj sund i Aasiaat slutter af med stafet torsdag den 30. maj.