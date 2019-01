Godthåbhallens udvidelse drøftet

Sorlannguaq Petersen Mandag, 21. januar 2019 - 17:43

Hovedstaden Nuuk er en hurtigt voksende by, hvor befolkningstallet er stigende. Og byens sportshal, Godthåbhallen (Nuummi Illorsuaq Timeresortarfik), er blevet for lille til de flere sportsfolk og sportsgrene.

Det fortæller hallens bestyrelsesformand, Hans Boassen, til Sermitsiaq.AG.

Flere brugere

- Der bliver flere og flere brugere af hallen. Vi har svært ved at opfylde alle ønsker om brug af hallen til de flere sportsfolk og nye sportsgrene, som for eksempel futsal og floorball, siger Hans Boassen.

Godthåbhallens bestyrelse har de seneste år arbejdet på muligheden for dels at modernisere og udvide samt skabe et helt nyt Idræts- og Kultur Center i og omkring Godthåbhallen.

Hallens ledelse havde derfor inviteret en række mulige interessenter og kommende brugere samt klubber i Nuuk, til et seminar i lørdags, for at få gode ideer og inputs til hvilke typer af aktiviteter og brugergrupper, der er ønsker om.

To eksperter

Til seminaret har Godthåbhallen hyret to konsulenter til at lede mødet, nemlig Carsten Haurum, tidligere direktør for Lokale og Anlægsfonden i Danmark samt Lotte Jensen, indehaver af fundraising firmaet Up Front Europe.

- Deltagerne blev delt i grupper og drøftede hvilke behov for nye aktiviteter og nye brugergrupper den nye facilitet skulle kunne rumme, fortæller Hans Boassen.

Han oplyser, at der var omkring 40 deltagere til lørdagens seminar.

Projektet er ikke nyt

Projektet med at udvide Godthåbhallen er ikke nyt, den blev sat i gang i 1996 i forbindelse med forberedelserne til Arctic Winter Games i Nuuk i 2002. Men dengang blev det besluttet at bygge Inussivik og ikke udvide hallen.

Hallens ledelse tager projektet op igen, da de mener, at der er behov for nye faciliteter til de stigende sportsfolk i forbindelse med Nuuks hurtige udvikling.

Visionen er blandt andet at udvide Godthåbhallen mod den gamle skøjtebane ved siden af hallen, og der kunne være kontorer for de forskellige forbunde.

Næste skridt

Nu skal de to konsulenter Carsten Haurum og Lotte Jensen lave en referat af seminaret, derefter vil projektet blive drøftet og videreudviklet.

Under seminaret var der også oplæg fra Kommuneqarfik Sermersooqs visioner og ønsker til modernisering og udvidelse af Godthåbhallen på baggrund af Nuuk – Arktisk hovedstad, Hovedstadsstrategi for Nuuk.