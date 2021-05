Godthåb Bådeforening indfører nattevagter

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 07. maj 2021 - 16:01

Bådeejere i Nuuk har de seneste par dage oplevet at have ubudne gæster på deres både. Det gælder både, der har plads i de fleste bådbroer i Godthåb Bådeforening, oplyser Johan Boassen fra foreningen.

Derfor indfører Godthåb Bådeforening en nattevagtordning, hvor Matu Security får ansvaret.

Ifølge videomaterialet, som foreningen har, er de ubudne gæster mindreårige, og videoerne viser, at de unge ikke udøver hærværk, men blot flytter rundt på ting i bådene og finder mad at spise.

- Det er først i den seneste tid, at vi oplever at have ubudne gæster. Vi har ellers hegn og lås, der gør det nærmest umuligt at komme ind uden en nøgle. Men de unge kan desværre finde vej ind til bådene, fortæller Johan Boassen til Sermitsiaq.AG.

Børn ingen adgang

Johan Boassen oplyser til Sermitsiaq.AG, at bådeforeningen giver videomaterialer til politiet, hvis det vurderes, at en sag bør behandles af politiet.

Grønlands Politi oplyser dog, at der endnu ikke er nogen anmeldelser om hverken tyveri eller hærværk i både i Nuuk.

Godthåb Bådeforening opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn om ikke at færdes i bådebroene:

- I vores vedtægter står, at børn ikke må færdes i bådebroer uden forældre, af sikkerhedsmæssige årsager. Vi opfordrer igen til, at forældre tager en snak med deres børn om, at bådebroer og både skal holdes i fred, siger han.

Bådeforeningen oplyser, at der ikke er sket yderligere forstyrrelser i bådebroer.