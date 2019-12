Godt nyt: Kommune tager i stigende grad hånd om børn med handicap

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 05. december 2019 - 10:22

Der er sket forbedringer siden MIO og børnetalsmanden rejste rundt i Kommune Kujalleq i 2016.

Bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen fra 1998 er opdateret af selvstyret i 2017. Specialklasserne er placeret mellem andre klasser i nogle byer. Skolerne giver god plads til børn med handicaps. Og så er der stor viden og erfaring inden for undervisning af børn med særlige behov i skolen Tungujortuaraq i Qaqortoq, hvor børn med store særlige behov og børn med multiple handicaps bliver undervist.

- Tilioq oplevede stor erfaring, viden om specialundervisning samt et stort engagement hos de lærere og pædagoger, som var ansat på specialskolen. Det var tydeligt, at der her var kompetencer til at sikre børnenes læring og udvikling, lyder det i handicaptalsmandens rejserapport, der blev offentliggjort tirsdag den 3. december.

Andre udfordringer

Der er dog andre udfordringer, der stadig bør forbedres.

Handicaptalsmanden understreger i sin rapport, at hun ikke har skelnet mellem børn med handicaps og børn med særlige behov i sine observationer, da alle børn har lige ret til uddannelse og udvikling.

Eleverne i specialklasserne har forskellige behov, hvor børn med handicaps og børn med særlige behov, der nødvendigvis ikke har et handicap, går i klasser sammen. Lærernes viden i Tungujortuaq, skolen for børn med særlige behov, bliver ikke delt med andre lærere i andre skoler.

Og så bliver det påpeget af lærerne, at samarbejdet mellem skoler og kommunen stadig giver udfordringer.

- Langsom sagsbehandling var den væsentligste udfordring. Det betød nemlig, at skolen ikke kunne tilbyde den nødvendige hjælp og støtte hurtigt nok, da dette skal godkendes hos kommunen, lyder det fra Tilioqs rejserapport.

Derfor anbefaler Tilioq blandt andet, at videnspersoner inden for undervisningen bør bruges mere, at kommunen forbedrer dens samarbejde med skolerne om børn med særlige behov, og at Departementet for Uddannelse sikrer, at lærerstuderende og lærere på efteruddannelse undervises i at inkludere elever med forskellige typer handicaps.