Godt nyt til dem i nord: Søkabel er fikset

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 10. maj 2019 - 08:04

Telekunderne fra Aasiaat og op til Upernavik kan endelig glæde sig over, at de igen vil få hurtig internetforbindelse, efter at de i flere måneder har måttet nøjes med at være koblet på radiokæden.

- Det er gået rigtig godt med at få repareret søkablet nord for Sisimiut. Heldigvis drillede isbjergene ikke og arbejdet blev gennemført et døgn hurtigere end beregnet, oplyser administrerende direktør Krisitan R. Davidsen til Sermitsiaq.AG.

Det er hans forventning, at internetforbindelserne igen vil fungere optimalt tidligt på formiddagen i dag.

På vej sydpå

Da bruddet blev konstateret kunne søkabelskibet ikke komme til at reparere søkablet på grund af is, hvilket er årsagen til, at det har trukket ud så længe med at få reetableret kablet.

- Nu er søkabelskibet på vej sydpå for at færdiggøre reparationen af bruddet på søkablet vest for Qaqortoq, oplyser teledirektøren. Arbejdet i syd blev for nogle uger siden indstillet, fordi vejret simpelt hen forhindrede skibet i at arbejde med kablet.

Kristian R. Davidsen oplyser, at man endnu ikke ved, hvad der er årsag til bruddet nord for Sisimiut. Teknikere skal først i gang med at analysere bruddet, før teleselskabet har klarhed over årsagen.

Siden 2. juledag er ulykkerne væltet ned over teleselskabet, hvilket er gået ud over mange kunder i Grønland. Et brud i syd, og et brud såvel nord som syd for Sisimiut har bevirket, at den gamle radiokæde måtte i brug og trafikken omlægges over den canadiske linje.