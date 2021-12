Et godt liv kommer indefra

Knud Fl. Larsen Søndag, 26. december 2021 - 10:00

Nielsine bor med sine tre børn på 12, 8 og 4 år på Tåsinge ved Svendborg. Nielsines mand er maskinmester på en grønlandsk trawler, og er ude i to måneder og hjemme i to måneder.

- Vi har vænnet os til den måde at leve på. Børnene har aldrig oplevet andet, så det synes vi ikke er mærkeligt, fortæller Nielsine og smiler meget, når hun siger, at hun er alenemor på deltid, men også indrømmer, at det er helt ferie, når manden kommer hjem.

Nielsine levede i de første fem år af sit liv i Kitsissuarsuit, som ligger godt 20 km nordvest for Aasiaat.

Skift fra medicin til sygepleje

Nielsine rejste til Danmark i 2013 for at læse medicin på Syddansk Universitet i Odense. Her læste hun på universitetet i to år, inden hun blev overflyttet til sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

- Jeg kunne ikke få universitetsstudiet til at hænge sammen med at være mor. Jeg havde altid dårlig samvittighed. Jeg er meget tilfreds med den menneskelige vinkel, som der er på mit arbejde som sygeplejerske, og er rigtig glad for, at jeg skiftede i tide, fortsætter Nielsine sin beretning.

Uheldet

For Nielsine er der en tid før og en tid efter et stort trafikuheld, som hun og hendes dengang to børn var involveret i august 2017.

- Det var en morgen, hvor vi skulle køre til skole og børnehave. Vi skulle over en trafikeret vej, og jeg havde set, at en lastbil blinkede til højre, fordi den skulle dreje, og så var der jo plads til os, og så kørte vi ud. Lastbilen drejede dog ikke af, og fortsatte ind i os. Vi kom alle tre slemt til skade.

- Selve ulykken husker jeg ikke. Jeg husker, at jeg var fastklemt i bilen og blev skåret fri. Jeg var på det tidspunkt højgravid. Kom på intensiv på Odense Universitetshospital. Har stadigvæk hovedtraume med alle de udfordringer, det giver. Min datter har fået næsen opereret og er stadigvæk bange for lastbiler. Min søn brækkede overarmen fire steder, og har også stadigvæk men.

Nielsine Lennert Dahl kæmper fortsat med mange udfordringer efter uheldet, som kostede 18 måneders sygemelding. Dårligere hukommelse, forstærket lyd- og lysfølsomhed, kronisk træthed og skærmblindhed er noget af det værste, fortæller hun.

- For eksempel laver jeg mange stavefejl, når jeg skriver. Det gjorde jeg aldrig før ulykken

Holdte fast i sygeplejen.

Konsultationer hos en neurolog har hjulpet. Ligesom en sekretær, som læste korrektur på mine opgaver, da jeg læste, hjalp meget.

- Jeg arbejder på nedsat tid. Har 30 timer om ugen på Svendborg Sygehus. Normalt arbejder jeg på lungemedicinsk afdeling. Det kan jeg overskue. Manglen på sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen betyder, at jeg også har weekendvagter. Efter hårde vagter med mange patienter er jeg helt smadret, når jeg kommer hjem.

Nielsines studievejleder foreslog efter ulykken, at Nielsigne skulle geare lidt ned og tage en uddannelse som social- og sundhedsassistent.

- Heldigvis hørte jeg ikke efter, siger Nielsine med stolthed i stemmen.

Nielsine har lært af bitter nødvendighed at tage tingene på en helt anden måde end tidligere. Tage det hele lidt, som det kommer. Det har været svært at lære, for Nielsine har altid været meget ambitiøs og meget flittig.

Jeg er stolt af mange ting

Nielsine lægger ikke skjul på, at hun er stolt af de resultater, hun har opnået i sit liv indtil nu. Resultater som den voldsomme ulykke ikke fik stoppet, og som vel næsten taler for sig selv.

- Jeg kommer fra Kitsissuarsuit, med den friske luft, saltvandet og det smukke landskab. Jeg har familie der, og har været på besøg flere gange. Bor nu på Tåsinge med hus, bil, tre børn, hund og kat og et dejligt arbejde.

- Selv om jeg er god til at begå mig i Danmark, er jeg stadigvæk grønlænder. Det er jeg også stolt af. Arbejdsmæssigt bruger jeg min baggrund meget, og forsøger at forstå alle de menneskelige forskelligheder, som jeg møder.

- Hvis ikke ulykken var sket, var vi vel rejst hjem, filosoferer Nielsine lidt.

-Alt er muligt, hvis man vil og kæmper for det, og det gælder alle, også børn fra bygderne. Som person er man, som man er, og man må endelig ikke tro, at livet er bedre i Danmark end det er i Grønland, for et godt liv kommer nemlig indefra, slutter Nielsine Lennert Dahl vores spændende og tankevækkende samtale.