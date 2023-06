Godt med et fællessprog

Redaktionen Torsdag, 22. juni 2023 - 16:45

Langt hjemmefra, et sprog, man ikke er så sikker i, og lærere, der kræver lidt mere af en, end det, man er vant til.

Et efterskoleophold i Danmark kan være en prøvelse, når man er grønlandsk, og der er mere en 4.000 kilometer hjem til familien og til vennerne.

Det skriver avisen AG.

- Vi skal da hjem og have noget grønlandsk mad. Rensdyr! Det glæder jeg mig til, siger Carl Cristian Johansen fra Sisimiut.

- Ja, man får ret meget kylling her, griner Aja Knudsen, som sammen Carl Christian Johansen gerne fortæller, hvordan et år på en dansk efterskole har været for dem.

Carl Christian er 17 år og har valgt at tage et år på Ikast Idrætsefterskole. Faktisk har det været så godt, at han vælger at fortsætte med endnu et år i Danmark på Sportsstar College i Ikast for at dygtiggøre sig inden for sin sport.

Venteliste

- Først havde jeg overvejet at blive udvekslingsstudent, men så faldt valget på efterskole, egentlig havde jeg tænkt, at Silkeborg-området virkede indbydende, men det blev så Ikast, fordi man her prioriterer sporten højt. Jeg stod langt nede på ventelisten, så jeg startede først i oktober 2022. Jeg har i hvert fald ikke fortrudt det. Man bliver taget rigtig godt imod. Folk er imødekommende, og man kan altid gå til en lærer, hvis man har problemer, fortæller Carl Christian Johansen.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: