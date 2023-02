Godkendt langt om længe: Ny uddannelse i brandslukning til søs

Redaktionen Tirsdag, 28. februar 2023 - 14:02

Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget godkendelse fra den danske søfartsstyrelse til at udbyde STCW-uddannelsen i brandslukning til søs.

Uddannelsen er en vigtig del af sikkerheden i den maritime sektor og henvender sig til søfarende, som er ansvarlige for driftsmæssige opgaver ombord på skibe, fremgår det af kommunens hjemmeside. Uddannelsen vil især have stor betydning for fiskerierhvervet, som forventes at få stor gavn af den nye uddannelse.

Processen med at godkende uddannelsen har stået på i knap to år, men det har været ventetiden værd, forklarer beredskabschef Jes Damgaard Andersen.

Store fordele

Han forventer, at omkostningerne i forbindelse med uddannelsen i fremtiden vil være langt lavere end tidligere, fordi lokale hidtil har skullet rejse til Danmark for at gennemføre uddannelsen, og at den nye uddannelse vil gavne den maritime sektor i landet.

Danske Rederier, som både fungerer som brancheorganisation og arbejdsgiverorganisation i rigsfællesskabet, har reageret positivt på de nye muligheder med en STCW-uddannelse i Nuuk.

Der er generelt stor efterspørgsel fra rederierne på søfarende, og det giver god mening at udbyde STCW-uddannelser, hvor der er elevgrundlag til det, lyder det Danske Rederier, som er stolte af, at det nu også er en mulighed i Nuuk.

Danske Rederier oplyser, at de maritime uddannelser har en lang tradition for at give en solid dannelse i det maritime erhverv.