Sebastian vågnede 102 gange i timen

Redaktionen Torsdag, 16. november 2023 - 10:30

Reservelæge og ph.d.-studerende Mads Mose Jensen fra Sjællands Universitetshospital i Køge, kører et forskningsprojekt om søvnapnø blandt diabetespatienter i Grønland ved Steno Diabetes Center Grønland og bor derfor for tiden i Nuuk. Projektet, som Novo Nordisk Fonden har skudt 4,9 millioner i, laver han i samarbejde med professor Preben Homøe ved Steno Diabetes Center Sjælland.

Det skriver avisen AG.

I sidste uge holdt han oplæg til Greenland Science Week om sygdommen, som man aktuelt ikke kan blive undersøgt eller behandlet for i det grønlandske sundhedsvæsen. Intet mindre end ti procent af et samfund kan rammes af søvnapnø – mange mærker det ikke, før de bliver udredt.

Tilbage i 2018 interviewede AG Sebastian O.K. Koefoed, der efterlyste et fællesskab med andre, der led af søvnsygdomme. Selv lider han af søvnapnø og narkolepsi.

Det var et hårdt forløb for ham overhovedet at blive diagnosticeret, så det genkender han, men dengang var han dog så heldig, at patienter kunne sendes til Glostrup Hospital, der er eksperter på søvnområdet. I dag er den mulighed blevet skåret væk.

Dansk Søvnapnø Forening har tidligere skrevet om projektet i sit nyhedsbrev. Her står der blandt andet: ”Projektet samarbejder med en lokal sygeplejerske, der har modtaget oplæring i udredning og behandling i søvnapnø fra sygeplejerskerne i Køge. På denne måde kan de patienter, der har fået udleveret CPAP som en del af projektet, fortsætte deres behandling og få hjælp i Grønland, også efter at Mads og hans familie rejser tilbage til Danmark til januar. Målet med projektet, er også at indføre procedurer for udredning og behandling i det Grønlandske sundhedsvæsen. Et oplæg til de grønlandske sundhedsmyndigheder vil kunne vise vigtigheden af at man er opmærksom på søvnapnø og at behandling i sidste ende kan spare dem for store udgifter. En patient med velbehandlet søvnapnø undgår måske den blodprop, der ikke kan behandles lokalt, men vil kræve at patienten skal hentes med fly for at blive behandlet i Nuuk. Så en relativ simpel udredning og en CPAP-behandling have stor betydning for den langsigtede sundhedsøkonomi.”

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: