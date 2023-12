Gode råd til brandsikker jul

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 23. december 2023 - 09:58

Nybagte julesmåkager spreder sød duft i hjemmet, mens rensdyrsteg, andesteg eller ribbensteg gøres klar i køkkenet.

Der kokkeres til den helt store medalje, når familie og venner skal spise julemiddag sammen, mens stearinlys skaber god og blød stemning i stuen.

Fra tid til anden kan der dog opstå en lugt af røg, der i sidste ende kan resultere i større skader under brand. For at undgå brand serverer Kommuneqarfik Sermersooq her et par gode råd.

Gode råd til en brandsikker jul: